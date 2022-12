Angenehm entzerrte Atmosphäre beim Fischerhuder Weihnachtsmarkt

Von: Tobias Woelki

Hannes Scheffter und die Aktiven der Jugendfeuerwehr Fischerhude-Quelkhorn verkaufen Kekse. © Woelki

Fischerhude – Dann der große Auftritt: Der Weihnachtsmann erscheint zum Fischhuder Weihnachtsmarkt am Sonntag. Erwartungsgemäß mit Gepäck. Immer wieder greift er in den Bollerwagen, den er statt eines Schlittens hinter sich herzieht, und beschenkt die Kinder mit Mandarinen. Lecker und gesund!

Mit seinem großen Angebot an Geschenkideen und Leckereien avancierte der Fischerhuder Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag zum Publikumsmagneten. Bereits zur Markteröffnung kamen viele Gäste an die Stände auf dem Eichhof rund um die große Weihnachtstanne.

„Nach Corona stellen dieses Jahr weniger Anbieter aus. Aber so entzerrt sich der Besucherstrom und die Leute können intensiver gucken“, sagte Sabine Sammann, die den Markt seit Jahren zusammen mit ihrem Mann Joachim organisiert. Auffällig für sie: „Es herrscht eine angenehme Atmosphäre.“

Das vielfältige Angebot an Kunsthandwerk und Selbstgebasteltem wie Spielzeug, Textilarbeiten sowie Keramik- und Glaskunst überzeugte. Auffallend die modernen, kunstvollen Holzvögel am Stand von Monika Siegmann. „Die Figuren erzeugen bei jedem, der sie anschaut, ein Schmunzeln. Mein verstorbener Mann hat sie gebastelt“, berichtete sie.

Inge Klum drehorgelt „In der Weihnachtsbäckerei“. © Woelki

Direkt gegenüber dem Gemeindehaus stand Inge Klum mit ihrer Drehorgel. „Pro Rolle kann ich auf der Drehorgel drei bis sechs Stücke spielen. Mein Lieblingslied ist das Lied von der Weihnachtsbäckerei“, sagte sie.

Sylvia Einemann (li.) bietet einen deftigen Imbiss an. © Woelki

Im Gemeindehaus der Kirchengemeinde hatten Eltern des evangelischen Kindergartens Fischerhude ein Café eingerichtet, in das die Gäste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur zu gerne kamen. Katharina Connellan stand am Eisen und backte fleißig Waffeln. „Der Erlös kommt dem Kindergarten und damit den Kindern zugute“, berichtete die Fischerhuderin.

An ihrem Stand veräußerte die Jugendfeuerwehr Fischerhude-Quelkhorn Süßes. „Wir sind regelmäßig dabei, weil wir den Erlös in die Ausstattung der Jugendfeuerwehr investieren“, so Hannes Scheffter von der Jugendfeuerwehr Fischerhude-Quelkhorn.

Sylvia Einemann und ihre Familie lockten mit Wurstwaren aus eigener Schlachtung und Tierhaltung. „Die Nachfrage nach unseren regionalen Produkten ist gut“, freute sich die Ottersberger Landwirtin.

Seine ganze Faszination entfaltete der Markt so richtig in der Dämmerung. Da glitzerten die vielen Lichter wie ein Sternenmeer. woe