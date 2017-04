Einbrecher in Ottersberg von Bewohnern ertappt

Ottersberg - Ein bislang unbekannter Täter hat am Ostermontag versuch in ein Einfamilienhaus Am Schäfermoor in Ottersberg einzubrechen. Der Mann flüchtete ohne Beute.

Der Einbruch ereignete sich gegen 12.45 Uhr berichtete die Polizei am Mittwoch. Anwohner überraschten den Dieb, der die Flucht antrat ohne Beute mitzunehmen.

Der schlanke Mann soll maximal 1,70 Meter groß sein und einen dunklen Teint haben. Während der Tat trug er eine dunkle Kapuzenjacke und türkisfarbene Sportschuhe.

Er floh vom Tatort zu Fuß zur Straße Am Damm und weiter in Richtung Grüne Straße und Rathaus. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 04202/9960 Kontakt mit den Beamten aufzunehmen.

