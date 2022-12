DRK-Verschmelzung in Ottersberg vollzogen

Von: Tobias Woelki

Den Verschmelzungsvertrag der beiden Ortsvereine unterzeichnen der Ottersberger DRK-Vorsitzende Stefan Asendorf (rechts) und seine Fischerhuder Amtskollegin Hannelore Miesner im Beisein von DRK-Kreispräsident Jörg Bergmann. © Woelki

Ottersberg – In Zeiten von wachsenden Herausforderungen und begrenzten Ressourcen verschlankt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die örtlichen Strukturen. In der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Ottersberg am Mittwochabend im Rotkreuz-Heim befürworteten die Aktiven einstimmig den Verschmelzungsvertrag mit dem DRK-Ortsverein Fischerhude. Dessen Mitglieder hatten zuvor bereits zugestimmt, sodass an dem Abend die Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Asendorf (Ottersberg) und Hannelore Miesner (Fischerhude) die Zusammenführung im Beisein von DRK-Kreispräsident Jörg Bergmann offiziell per Unterschrift besiegeln konnten.

Mit Beginn des neuen Jahres gibt es im Flecken dann nur noch einen gemeinsamen DRK-Ortsverein Ottersberg. Die Gespräche zwischen den beiden Ortsvereinen über die Verschmelzung liefen bereits seit 2019 – dieses vor dem Hintergrund, dass die Fischerhuder DRK-Vorstandsmitglieder nach Jahrzehnten ihre Aufgaben an Jüngere hatten abgeben wollen, aber keine Nachfolger gefunden hatten.

Ein weiteres Thema der Mitgliederversammlung war die Erweiterung der Vereinsanlage an der Grünen Straße. Weil die Aufgabenfelder der Rotkreuzler wachsen und die Anforderungen an die Materialausstattung steigen, will der DRK-Ortsverein seinen Standort vergrößern und stärken. Bis zu vier Stellplätze für neue Einsatzfahrzeuge sowie zusätzliche Sozialräume werden als notwendig erachtet und der Bau weiterer Räume deshalb als erforderlich angesehen. Unter anderem müsse für die Sanitäter ein Pool an Einsatzbekleidung in Verbindung mit der Reinigung vor Ort am Standort vorgehalten werden, hieß es. Für die angestrebte gemeinsame Lösung mit der DLRG Otterstedt sei man im Dialog mit der Gemeindeverwaltung und der örtlichen Politik, berichtete der zweite Vorsitzende Stefan Grund.

Einstimmig beauftragten die DRK-Mitglieder den Vorstand, die Erweiterung der Anlage voranzutreiben. Für 2023 hofft das DRK, die Planung soweit voranzubringen, dass vielleicht schon 2024 Baubeginn sein könnte.

Ein neues Einsatzfahrzeug befindet sich derzeit im Umbau bei einem Umrüster in Stuhr und soll 2023 den jetzigen Mannschaftstransporter ersetzen. Zusätzlich erhält das DRK Ottersberg nächstes Jahr einen Gerätewagen.

Investiert wird aber nicht nur in Ausstattung, sondern auch in die soziale Arbeit: Mit Unterstützung von Birger Auth und Jan-Hendrik Meyer soll das Jugendrotkreuz im Ort reaktiviert werden. Die Seniorenarbeit und der Demenzgesprächskreis sind nach der Coronapandemie wieder angelaufen. Ein weiterer Gesprächskreis für Angehörige von Demenzerkrankten sei inzwischen eingerichtet, berichtete Monika Meyer.

Während der Pandemie hatte das DRK Ottersberg mit großer Kraftanstrengung drei Testzentren in Oyten, Ottersberg und Posthausen betrieben – zu Spitzenzeiten mit 70 ehrenamtlichen Testern. Die Bereitschaft zu helfen sei riesig gewesen, schilderte Stefan Grund.

Schatzmeisterin Sarah Schiffers berichtete von einer stabilen Kassenlage. Weil Ortsvereine in der Umgegend ihren Helfern Aufwandsentschädigungen zahlen, werde künftig auch das DRK Ottersberg den Helfern bei Sanitätsdiensten und SEG-Einsätzen ein Entgelt zahlen, hieß es.

Für 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Roten Kreuz wurde an dem Abend Jan-Hendrik Meyer ausgezeichnet. Seit zehn Jahren sind Kevin Grams und Vincent Vorderwisch dabei.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden der zweite Vorsitzende und Bereitschaftsleiter Stefan Grund sowie Schatzmeisterin Sarah Schiffers in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen Leiterin des Blutspendeteams wählte die Versammlung Laura Apmann. Den nächsten Blutspendetermin richtet das DRK am 9. Februar aus.