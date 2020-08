Dritter Stellplatz als künftige Reserve

Otterstedt – Das neue Feuerwehrgerätehaus an der Straße Im Kaiserlichen ist fertig. Dieses Wochenende zieht die Freiwillige Feuerwehr Otterstedt mit ihren Fahrzeugen aus dem jetzigen Feuerwehrhaus an der Kirche ins neue Domizil. Allerdings verzichten die Gemeinde Ottersberg und die Ortsfeuerwehr coronabedingt auf eine offizielle Einweihung. Den Umzug nahm Bürgermeister Tim Willy Weber (FGBO) aber zum Anlass, im Beisein von Heiko Szczesny von der Bauverwaltung, der stellvertretenden Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses Gabriele Könnecke (SPD) und Otterstedts Ortsbürgermeister Rainer Hinrichs (CDU) dem Otterstedter Ortsbrandmeister Heiko Kruse und seinem Stellvertreter Nils Reinke für ihren Einsatz zu danken und ihnen ein Geschenk zu überreichen.

Anschließend besichtigten die Gäste die neuen Räume. Bürgermeister Weber erklärte: „Der Bau des neuen Feuerwehrhauses stand unter einem guten Stern. So zeigte sich die Freiwillige Feuerwehr Otterstedt sehr kooperativ. Der Verwaltung gelang es zusammen mit der Ortsfeuerwehr und Ortsbürgermeister Rainer Hinrichs schnell, ein geeignetes Grundstück zu finden. Auch die Politik hat das Projekt unterstützt.“

Der neue Feuerwehrgerätehaus in Otterstedt hat drei Einstellplätze und damit einen Platz mehr als das jetzige Haus. „Ein baugleiches Gebäude erhält die Freiwillige Feuerwehr Posthausen, die drei Einstellplätze benötigt. Durch den identischen Bau spart der Flecken die Planungs- und Statikkosten ein. Die Politik hatte beschlossen, dass Otterstedt durch Umbaumaßnahmen an der Grundschule zuerst ein neues Gebäude erhält. Was uns die Zukunft bringt, wissen wir derzeit nicht. Voraussichtlich werden wir den dritten Stellplatz langfristig benötigen“, meint Ortsbrandmeister Heiko Kruse.

Mit dem Neubau entstanden zwei Schulungsräume unterschiedlicher Größe, Umkleideräume für Damen und Herren, die Fahrzeughalle, Lagerraum, eine kleine Werkstatt sowie Sanitäranlagen. „Beabsichtigt ist, den kleinen Schulungsraum in Zukunft für eine Jugendfeuerwehr Otterstedt zu nutzen, die wir noch gründen möchten. Die Pläne dazu sind bereits fortgeschritten“, so Kruse. „Im bisherigen Feuerwehrgebäude an der Hauptstraße reichen die Räume für Fahrzeuge der nächsten Generation nicht aus. Das neue Gebäude bietet viel mehr Platz. Bei den Wehren in Posthausen und Ottersberg stehen ebenfalls noch Baumaßnahmen an.“

Nach wirtschaftlichen Aspekten und abgestimmt mit den Beteiligten ließ der Flecken den Neubau planen, wobei die Fahrzeughalle einem Industriebau ähnelt. So kann die Halle bei Bedarf erweitert werden.

Die Planung übernahm das Ingenieursbüro Ingo Ruschmeyer, die Bauleitung der Flecken Ottersberg. Am 14. August 2019 war der Bau mit den ersten Erdarbeiten begonnen worden. Am 13. Dezember hatten die Ortsfeuerwehr und der Flecken das Richtfest gefeiert.

Nach rund einem Jahr Bauzeit ist das Gebäude fertig, wobei die Mitglieder der Ortsfeuerwehr noch viel Eigenleistung in den Bau der Außenanlagen stecken werden. Alle Aufträge wurden an 16 Handwerksfirmen aus dem Flecken Ottersberg und den benachbarten Ortschaften mit einem Gesamtvolumen von 863 000 Euro vergeben. Die Bausumme liegt zwei Prozent unter den veranschlagten Kosten. 96 Firmen hatten Gebote an Bauleistungen im Rahmen der Ausschreibungen abgegeben.

In den vergangenen zwei Jahren war ein normaler Dienst für die Ortsfeuerwehr nur erschwert möglich, da die Brandschützer auf Bitten der Verwaltung ihren Aufenthaltsraum oberhalb der jetzigen Fahrzeughalle für eine Krippengruppe geräumt hatten. Die Kleinen hatten das Geschehen der Ortsfeuerwehr stets aufmerksam begleitetet. woe