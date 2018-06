Zu Dritt auf „31er“ eingeprügelt

ACHIM/OTTERSBERG - Gleich beim Aufschließen seiner Wohnungstür an der Große Straße wurde ein 27-jähriger Ottersberger gegen 20 Uhr am 28. April 2016 attackiert. Drei junge Männer trieben ihn mit Schlägen und Tritten ins Innere des Hauses.

Dort ging die Auseinandersetzung lautstark weiter. Ein Angreifer setzte dem 27-Jährigen ein drinnen gefundenes Keramikmesser an den Hals und hielt ihn in Schach, während die anderen die Wohnung durchsuchten. „Wenn du den 31er machst, werden wir wiederkommen und dir den Kopf einschlagen“, soll ihm laut Anklageschrift zudem angedroht worden sein.

Zwei der damaligen Täter sind bereits rechtskräftig verurteilt. Einer hatte dem 27-Jährigen mit einem ebenfalls in der Wohnung entdeckten Hammer sogar leichtere Schläge an den Kopf versetzt.

Der dritte, ein 26-jähriger deutscher Staatsbürger mit syrischen Wurzeln, musste sich jetzt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor dem Achimer Amtsgericht verantworten. Das Urteil lautete auf eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Als „31er“ wird von Jugendlichen vor allem in der Drogenszene jemand bezeichnet, der heimlich mit der Polizei zusammenarbeitet und Informationen liefert, um für sich selbst eine mildere Strafe zu erreichen. Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes räumt diese Möglichkeit ein.

„Er hat aber auch über mich rumerzählt, dass ich ein 31er sei“, und das habe ihn maßlos auf die Palme gebracht, berichtete der Angeklagte. Dabei habe er dem 27-Jährigen sogar mal einen Job in einem örtlichen Café vermittelt.

Beim Besuch zu Dritt in der Wohnung sei eigentlich nur eine klare Aussprache wegen des „Verpetzens“ geplant gewesen, die Situation aber schnell eskaliert. Tritte, Schläge und damit den Tatbestand Körperverletzung gestand der 26-Jährige ein.

Prellungen am Kopf und anderen Stellen sowie eine blutende Wunde am Ohr trug der Ottersberger davon. Heimlich hatte er über sein Smartphone in der Tasche per Notruf die Polizei alarmiert. Bei deren Rückruf spielte er seinen Peinigern vor, mit der Mutter zu sprechen. Im Flüsterton nannte er seine Adresse, und als wenig später mehrere Streifenwagen eintrafen, flüchtete das Trio über den Balkon an der Haus-Rückseite und entkam.

Seit jenem Abend gab es keinen Kontakt mehr zueinander, bestätigten Angeklagter und der Geprügelte gleichermaßen. Der junge Mann mit syrischem Hintergrund sagte sich nach eigener Aussage auch von den beiden anderen los, zog weit weg zur Schwester und wollte nie mehr in die Ottersberger Region zurückkehren. Ein tragischer Fall in der Familie habe das dann aber doch erfordert, um Hilfe zu leisten.

In der Urteilsbegründung wertete Richterin Sabine Reinicke das Geständnis zwar zu Gunsten des Angeklagten. Doch obwohl alles relativ glimpflich ausging, seien Eindringen in die Wohnung und massive Bedrohungen keine Kleinigkeiten. Auch sei zu berücksichtigen, dass der Angeklagte wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und unerlaubten Drogenbesitzes vorbestraft sei. Seit jenem April 2106 geriet er allerdings nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt. Er hat inzwischen eine feste Arbeitsstelle im Gastronomie-Bereich.

Daher sei die Aussetzung de Strafe zur Bewährung gerechtfertigt, ein direkt spürbarer Denkzettel aber dennoch nötig, so die Richterin. Daher muss der 26-Jährige noch 300 Euro Geldbuße in Raten bezahlen und der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ zukommen lassen. - la