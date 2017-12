Lauf-Event bietet drei Strecken zur Auswahl

Fischerhude - Vor den Silvesterböllern kracht am 31. Dezember in Fischerhude fast schon traditionell der Startschuss zum Silvesterlauf. Auch zum Abschluss dieses Jahres lädt der Verein „Sportfreunde Fischerhude“ am Sonntag zum Fischerhuder Silvesterlauf ein – und auch bei dieser 6. Auflage der Veranstaltung haben Hobbysportlerinnen und Hobbysportler aller Altersklasen die Gelegenheit, gemeinsam sportlich und stimmungsvoll Richtung Jahreswende zu feiern.

Groß und Klein haben dabei die Wahl zwischen drei unterschiedlich langen Laufstrecken durch das Künstlerdorf und die Wümmewiesen. Auf eine Zeitmessung wird wie immer verzichtet – dabei sein ist alles, heißt das Motto. Auch den 6. Fischerhuder Silvesterlauf veranstaltet der Verein „Sportfreunde Fischerhude“ zugunsten eines sportlichen Projekts im Ort. Dank Spenden und Einnahmen aus Startgeldern bei den inzwischen etablierten Mittsommer- und Silvesterläufen konnten in den vergangenen Jahren bereits einige Projekte verwirklicht werden – unter anderem der Bolzplatz und die Beachvolleyball-Anlage in Fischerhude. Aktuell plant der Verein die Realisierung eines Bouleplatzes im Ort. Auch die Startgelder des Silvesterlaufs – Erwachsene zahlen 10 Euro und Kinder 5 Euro – fließen wieder in die Verwirklichung des nächsten Vorhabens.

Die sportlich-gesellige Veranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam für den guten Zweck“ beginnt am 31. Dezember um 12 Uhr mit dem Eintreffen und Aufwärmen, mit heißen Getränken und Musik auf dem Platz vor Brünings Scheune an der Landstraße. Zum Start versammeln sich die Läuferinnen und Läufer am Anfang der Molkereistraße. Um 13.30 Uhr wird hier der 1000-Meter-Kinderlauf gestartet, danach um 13.45 Uhr der 10-km-Lauf und um 14 Uhr die 5-km-Tour für Läufer und Walker. Kurzentschlossene Läufer können sich übrigens auch noch am Veranstaltungstag bis 13.15 Uhr vor Ort anmelden und direkt durchstarten.

Der Zielbereich befindet sich auf dem Parkplatz vor Brünings Scheune. Hier warten auf alle Teilnehmer Heißgetränke. Nach der Veranstaltung stehen im Vereinsgebäude des TSV Fischerhude- Quelkhorn Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Und bis 17 Uhr gibt es Essen und Getränke in geselliger Runde im Zielbereich.