Drei Ideen sollen Ottersberg-Bahnhof lebenswerter machen

Von: Lisa Duncan

Genügend Platz ist im Vereinsheim der Schützengilde vorhanden. Wenn sich jetzt ausreichend Freiwillige finden, die helfen wollen, könnte am Schwarzen Weg ein monatlicher Treffpunkt entstehen. © Duncan

Ottersberg-Bahnhof – Ein Gemeinschaftsgarten, ein monatlicher Kneipentreff und ein Bahnhofskiosk – diese drei Projekte entstehen gerade im Ortsteil Ottersberg-Bahnhof, und zwar ehrenamtlich, von Bürgern für Bürger. So jedenfalls das Fazit einer Einwohnerversammlung auf Einladung des Fleckens Ottersberg am Donnerstagabend im Schützenhaus am Schwarzen Weg.

„Es muss mehr Treffpunkte in Ottersberg geben – jedenfalls wird das von Einwohnern so wahrgenommen“, sagte Bürgermeister Tim Willy Weber zur Begrüßung. Rund 2000 Personen wohnen in Ottersberg-Bahnhof, der damit den zweitgrößten Ortsteil darstelle. Das spiegele sich nur teilweise in der Infrastruktur wider: Ein Frisör, ein Bäcker, die Pfadfinder und der Bahnhof ... da sei nach Ansicht von Gemeinde und Bevölkerung noch Luft nach oben. Selber machen laute die Devise, das koste nicht nur weniger Geld und Bürokratie, sondern sorge auch für eine hohe Identifikation mit den Projekten. Von den rund 40 Interessierten, die sich im Schützenhaus eingefunden hatten, trugen sich bald etliche auf den durchgereichten Namenslisten ein.

So schnell und einfach, wie sich das an diesem Abend darstellte, sind solche ehrenamtlichen Initiativen aber keineswegs auf die Beine zu stellen. Der auch als Grünen-Ratsherr ehrenamtlich aktive Micha Recklies, Hannah Stadlbauer und Anna Dölle, die ihr Gemeinschaftsgarten-Projekt vor den Anwesenden vorstellten, hatten rund zwei Jahre auf dessen Realisierung gewartet. „Wir warten nur noch aufs Go“, so Recklies. Inzwischen hat der Flecken ein Privatgrundstück hinter der ehemaligen Gärtnerei Bormann, an der Verdener Straße 35, in der Hoffnung erworben, daraus Bauland machen zu können. Wegen der Lärmemissionen des nahe gelegenen Bahnhofs gebe es aber zurzeit keine Interessenten. Ein Teil des Grundstücks, voraussichtlich 200 Qudratmeter, sollen nun zwischenzeitlich als Gemeinschaftsgarten dienen.

„Wir bewirtschaften schon am Otterstedter See einen Gemeinschaftsgarten auf etwa 300 Quadratmetern mit sehr gutem Boden“, berichtete Hannah Stadlbauer. Das Grundstück zwischen Verdener Straße und Kiebitzweg müsse erstmal urbar gemacht werden: „Hier gibt es nur Sand.“ Kein Problem für Stadlbauer, die Erfahrung mit Boden-Wiederbelebung hat, etwa mittels Gründüngung. Dann könne auch geprüft werden, ob der Boden Altlasten aufweise, die zuerst entfernt werden müssten.

Eine Vereinsgründung sei nicht geplant, um alles möglichst offen zu halten und verschiedene Generationen anzusprechen. Mangels Brunnen könne die Bewässerung zur Not auch über Wassertanks erfolgen. Rückenfreundliche Hochbeete, Folientunnel für Bohnenranken, eine Gemeinschaftsfläche für Volleyball oder Tischtennis, Projekte für Kinder und der Bau eines Geräteschuppens waren weitere, von den Anwesenden geäußerte Ideen.

FGBO-Ratsfrau Ina Bauer lobte das Projekt, weil es nicht nur als Garten dienen, sondern, ähnlich wie das Kräuterfeld in Stapel (Gemeinde Sottrum), zum gemeinschaftlichen Treffpunkt werden könne. Dem konnte Anna Dölle aus ihren Erfarungen in Otterstedt nur beipflichten, und fügte eine passende Anekdote an. Ein Spaziergänger habe sie in Otterstedt angesprochen: „Oh, Sie sind gerade am Umgraben? Darf ich auch mal?“ Gesagt, getan, packte er gleich mit an, um „ein paar Gabeln“ Erde umzuschichten.

Die zweite Idee für den Ortsteil Bahnhof: die Wiederbelebung des Bahnhofskiosks in der ehemaligen Bahnhofsmeisterei. Den hatte laut Weber Jakob Mitzlaff zehn Jahre lang ehrenamtlich betrieben. Nachdem das Projekt eine Zeit lang brach gelegen hatte, hätten sich nun zwei neue Ehrenamtliche gefunden, die diesen Service, etwa mit Brötchen, Kaffee und Getränken anbieten würden – alles auf Spendenbasis. Um Urlaubszeiten abzudecken, fanden sich auf der Versammlung schnell weitere Freiwillige.

Eine Dorfkneipe als offener Treffpunkt für alle Einwohner fehlt dem Ortsteil schon lange. Der Schützenverein hat im Vereinsheim am Schwarzen Weg die Räumlichkeiten, aber auch wegen der Altersstruktur nicht die Kapazitäten, um dort eine regelmäßige Bewirtung anzubieten. „Familienfeiern sind bei uns zurzeit außen vor, weil es viel Vorbereitung kostet“, sagte der Vorsitzende der Schützengilde, Uwe Remmers. Für einen monatlichen Kneipenabend mit Klönschnack sei der Verein offen – „das müsste aber jemand organisieren“, so Remmers. Sprich: Sich um Getränke kümmern, aufschließen, konstant dabei sein. Zwei Freiwillige fanden sich sofort für diese Aufgabe. Zudem kam die Idee auf, mit Spieleabenden oder einer Kaffeetafel viele Generationen anzusprechen.

Was lässt sich noch im Ortsteil verbessern? Als mehrere das Müllproblem in Bahnhofsnähe ansprachen, reichte Weber spontan eine vierte Namensliste herum. Weber sagte, dass der Bauhof regelmäßiger als sonst am Bahnhof reinige, aber nicht alles im Blick haben könne. Für eine Müllsammelgruppe fanden sich weitere Personen und bewiesen somit auch auf diesem Gebiet eine hohe Bereitschaft zur Eigeninitiative.