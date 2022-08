Doris und Walter Homann feiern am Sonntag ihre Gnadenhochzeit

Von: Dennis Bartz

Ottersberg – Das junge Hochzeitspaar, gerade einmal 20 Jahre alt, lächelt schüchtern in die Kamera. Er mit leichter Föhnwelle im feinen Anzug und Blumenanstecker, sie, mit Perlenschmuck und Schleppe im Haar, trägt ein prächtiges Brautkleid und hält ihren Strauß fest vor dem Bauch.

70 Jahre sind vergangen, seit der Fotograf das mit viel Mühe gestellte Schwarz-Weiß-Foto aufgenommen hatte. Das Brautpaar auf dem Foto, Walter und Doris Homann, geborene Köhler, haben es seitdem gut aufgehoben. Inzwischen sind die beiden 91 und 90 Jahre alt – und immer noch glücklich zusammen. Am morgigen Sonntag feiern sie ihre Gnadenhochzeit, das 70-jährige Ehejubiläum. Am Montag besucht die beiden Bürgermeister Tim Willy Weber.

Der hatte sich extra frühzeitig angemeldet, denn Doris und Walter Homann, die seit etwa einem Jahr im Alten- und Pflegeheim Larisch in Ottersberg wohnen, sind viel unterwegs. Oft sieht man die beiden zusammen im Ort – ein eingespieltes Team: Walter Homann schiebt seine Ehefrau Doris, die inzwischen auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Solange es ihre Gesundheit zuließ, wohnten die beiden in seinem Elternhaus Am Bremschenberg in Ottersberg. „Wir haben dort viel Zeit in unserem großen Garten verbracht. Ohne meine Frau hätte ich das gar nicht machen können“, sagt Walter Homann, der ihr nach einem halben Jahr ins Seniorenheim folgte. „Alleine zu Hause, das war nichts für mich“, sagt er.

Bis dahin hatte er sie oft besucht. Und wenn im Sommer die Blaubeeren reif waren, brachte er seiner Ehefrau häufig eine Schale vorbei. Den Weg zum Altenheim legte er trotz seines hohen Alters lange Zeit mit dem Fahrrad zurück. „Aber auf Wunsch meiner Familie, die sich Sorgen gemacht hatte, fahre ich jetzt nicht mehr“, erklärt Walter Homann. Seit seinem zweiten Lebensjahr wohnte der gebürtige Wümminger in dem Haus Am Bremschenberg.

Doris Homann war ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1946 mit ihrer Familie aus Waldenburg in Schlesien vertrieben worden. Mit gepacktem Koffer erreichte die damals 14-Jährige im Viehwagen das Auffanglager in Dörverden, von wo aus die Vertriebenen auf die Ortschaften verteilt wurden.

Kennengelernt haben sich Walter und Doris Homann mit 16 Jahren beim Ball im Gasthaus Schnackenberg im Ottersberger Ortsteil Bahnhof. „Meine Frau lebte damals in Ottersberg beim Viehhändler Hogrefe und war bei uns in der Straße zum Kühemelken eingesetzt“, erinnert sich der gelernte Möbeltischler, der unter anderem bei der AG Weser und bei Dodenhof in Posthausen beschäftigt war. „Auch zu Hause hatte ich eine Werkstatt, in der ich gerne gewerkelt habe. Am und im Haus gab es ja immer etwas zu tun“, berichtet Walter Homann. Doris Homann war als Haushalts- und Ladenhilfe tätig und kümmerte sich um die Familie.

Die Eltern des Bräutigams machten es dem jungen Glück am Anfang nicht leicht. Dass sie ein Flüchtlingsmädchen war, gefiel ihnen nicht. Und so musste Doris Homann sogar am Abend nach der Verlobung im Dezember 1951 noch die sechs Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause fahren. „Übernachten war damals noch nicht drin“, erinnert sich das Paar, das am 28. August 1952 standesamtlich und am Tag darauf in Ottersberg kirchlich heiratete. Nach der Trauung durch Pastor Schlichting feierten die Familien im Elternhaus des Bräutigams.

Zwei Töchter bekam das Paar: Im September 1952, also nur wenige Wochen nach der Hochzeit, kam Ingrid zur Welt, im August 1961 die zweite Tochter Petra. „Wir haben außerdem zwei Enkelkinder und einen Urenkel, die uns regelmäßig besuchen“, freuen sich Doris und Walter Homann, die einige gemeinsame Hobbys gepflegt hatten.

Die beiden hatten bis vor wenigen Jahren noch einen Hund, außerdem war Walter Homann 60 Jahre lang ein anerkannter Kaninchenzüchter und Mitglied in einem Sottrumer Verein.

Zuhause haben sich die beiden immer am wohlsten gefühlt, und so packten sie nur ein Mal ihre Koffer: für einen Urlaub an der Nordsee. „Dort hat es uns aber nicht gefallen. Danach haben wir nur noch unsere Töchter besucht“, berichtet Walter Homann, der leidenschaftlich gerne gearbeitet hat.

In den großen Garten oder in die Werkstatt zog er sich zurück, wenn es mal Streit gab. „Wir haben es aber immer wieder geschafft, uns zu versöhnen“, beschreiben Walter und Doris Homann das Erfolgsrezept ihrer Ehe.

Im Alten- und Pflegeheim Larisch haben sich die beiden inzwischen gut eingelebt. Sie halten sich mit Gymnastik und Gedächtnistraining fit und besuchen den evangelischen Gottesdienst.

Und wann immer es das Wetter zulässt, sind sie zusammen unterwegs: nur morgen und Montag nicht. Denn dann kommen die Familie und der Bürgermeister, um mit ihnen die Gnadenhochzeit zu feiern.