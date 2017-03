Dieses Jahr planen, nächstes Jahr bauen

OTTERSBERG - Was lange währt, wird endlich gut. Viele Jahre diskutierte die Kommunalpolitik in Ottersberg über eine Gestaltung der Ortsmitte und verband das Kreiselbauprojekt im Bereich Grüne Straße/Lange Straße stets mit dem Wunsch, den benachbarten Schulvorplatz neu zu gestalten. Zuletzt behandelte der Ortsrat Ottersberg das Vorhaben im Jahr 2008. Seitdem herrschte Funkstille, rückten andere Bauvorhaben in den Vordergrund, alles immer vor dem Hintergrund permanent knapper Kassen.

Jetzt rutschte der Vorplatz-Umbau über die Förderregion Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung, der auch der Flecken Ottersberg angehört, in das Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“. Aus diesem Topf sollen nun zwei Drittel der Kosten der Umgestaltung des Schulvorplatzes zwischen Langer Straße und dem Areal Bücherei/Rektorhaus bezahlt werden. „Die Gesamtmaßnahmen kostet 238 000 Euro. Zwei Drittel der Kosten bekäme der Flecken als Zuschuss“, sagte Bauamtsleiter Ralf Schack am Mittwochabend in der Sitzung des Ottersberger Ortsrates. Schack weiter: „Wir wollen dazu in diesem Jahr die Planung anschieben, Ansprüche an die Planung formulieren und die Maßnahme im kommenden Jahr realisieren.“ Das begrüßte der Ortsrat ausdrücklich und beauftragte die Verwaltung, innerhalb der kommenden Wochen zwei Entwürfe im Ortsrat vorzulegen – „damit wir uns für die beste Lösung entscheiden können“, sagte Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp (SPD). J woe