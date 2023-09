Zwischen Container und Anbau: Wümmeschule und Gymnasium brauchen mehr Platz

Von: Anne Leipold

Die Wümmeschule und das Ottersberger Gymnasium haben erhöhten Platzbedarf. © Leipold

Die Wümmeschule und das Gymnasium in Ottersberg brauchen mehr Platz: Der Schulausschuss diskutierte nun über verschiedene Lösungen.

Otterberg – Der Wümmeschule und dem Gymnasium Ottersberg gehen langsam, aber sicher die Räume aus. Fehlende Unterrichtsräume wurden durch Umnutzung und Zusammenlegung verschiedener Räume im Bestand geschaffen. Außerdem helfen sie sich räumlich gegenseitig aus. Die Sprachlernförderung der Wümmeschule findet etwa im Besprechungsraum des Gymnasiums statt, und das Gymnasium wiederum nutzt zwei Räume der Wümmeschule.

Spätestens im Februar aber wird die derzeitige Lösung nicht mehr funktionieren, dann braucht die Wümmeschule einen weiteren Unterrichtsraum, weil die Schülerzahlen nach den Sommerferien unvorhergesehen angestiegen ist. „Wir haben einen vierzügigen Jahrgang fünf“, erklärte Dominik Lerdon, Schulleiter der Wümmeschule, in der Sitzung des Schulausschusses. „Der Schulstandort scheint sehr begehrt zu sein.“ Der Klassenteiler sei bereits überschritten, auch weil Lehrkräfte fehlen. Und diese würden sich die Unterrichtsbedingungen vor Ort ansehen. „Für einen attraktiven Standort müssen die Bedingungen passen“, sagte Lerdon.

Diese beiden Räume sind aus meiner Sicht das Mindeste, dem wir an Bedarf nachkommen müssen.

Das Gymnasium braucht deshalb neben einem Arbeitsraum für die Lehrkräfte und einem Differenzierungsraum, auch einen weiteren Unterrichtsraum. Für die derzeit 16 Klassen stehen nur 14 Räume zur Verfügung. Die ersten beiden Räume könnten für 120 000 Euro im Bestand geschaffen werden. Für den Arbeitsraum, der dann auch für Besprechungen dient, kann ein Teil der Galerie im ersten Stock genutzt werden. Einige Wände, Decken, Heizung und Fenster wären schon vorhanden. Auch im zweiten Stock würde ein Teil der Galerie abgetrennt werden, um einen schon länger benötigten Differenzierungsraum zu schaffen, der für die Inklusion zwingend notwendig sei, wie Svea Krüger, Amtsleiterin für Ordnung und Soziales, erklärt. „Diese beiden Räume sind aus meiner Sicht das Mindeste, dem wir an Bedarf nachkommen müssen“, sagte Krüger. „Es gibt durchaus Schwankungen bei den Schülerzahlen, aber wir müssen das Thema ernst nehmen und mehr Verlässlichkeit einbauen“, sagte auch Bürgermeister Tim Willy Weber.

Für den neuen Klassenraum wurden den Ausschussmitgliedern zwei Lösungen vorgeschlagen. Ein Anbau für 280 000 Euro, den Krüger favorisieren würde. „Schule verändert sich“, sagte sie und verwies auf den kommenden Digitalpakt 3.0, der mehr Platz, beispielsweise für 3-D-Drucker, erfordern würde. Auch Meike Mattick, Schulleiterin des Gymnasiums Ottersberg würde einen Festbau favorisieren. „Wir haben in der Gesamtheit einen Nachholbedarf und wünschen uns eine Anerkennung dessen, was wir leisten.“

Container für 100.000 Euro

Den Kauf eines Containers für 100 000 Euro wiederum brachte Weber, insbesondere der Kosten wegen ins Spiel. Aber man könne auch flexibler auf sich verändernde Schülerzahlen reagieren. Das sahen die meisten Ausschussmitglieder ähnlich.

„Hier fangen wir wieder an, nur an Einzelpositionen zu arbeiten“, forderte Annegret Reysen (SPD) eine Übersicht des Raumbedarfs der Schulen ein, gerne für die kommenden Jahre, um ein größeres Bild zu haben und nicht ständig nachbessern zu müssen. Mit einer großen Raummaßnahme wollte Krüger das Gremium jedoch nicht „erschlagen“, zumal die Kosten enorm und die Zustimmung unwahrscheinlich wäre. Und: „Die Bedarfe sind aus unterschiedlichen Situationen und zu unterschiedlichen Zeiten entstanden.“ Lerdon regte an, statt eines klassischen Grundrisses einen realitätsnäheren zu zeigen, der die Raumnutzungen verdeutlicht und so die Auslastung besser einschätzen lasse. Die Ausschussmitglieder schlugen vor, im Ort nach möglichen Räumen für die Schule zu suchen, wie den Gemeinschaftsraum bei den Wümmekickern als Arbeitsraum für die Lehrkräfte, wie Klaus Rebentisch (CDU) vorschlug. „In die Richtung haben wir noch nicht gedacht“, räumte Weber ein. Schließlich empfahl der Ausschuss einstimmig, die beiden Räume im Bestand des Gymnasiums zu schaffen. Für den neuen Unterrichtsraum hingegen wird Weber aufgrund der Diskussion und der Kürze der Zeit wegen das mobile Klassenzimmer weiterverfolgen und einen langfristigen Plan für den Raumbedarf angehen.