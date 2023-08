Open-Air-Kino bei Kerzenschein: Otterstedter Filmnacht lockt rund 200 Besucher an

Von: Anne Leipold

Teilen

Rund 200 Besucher sind auf den Kirchplatz gekommen, um sich „Fisherman’s Friend“ anzusehen. © Leipold

Trotz zeitweise schlechter Wetterprognose lockt das erste Otterstedter Filmfest rund 200 Menschen zum Open-Air-Kino auf den Kirchplatz.

Otterstedt – Langsam geht die Sonne im Rücken der rund 200 Besucher unter und Dunkelheit legt sich über den Kirchplatz. Nur die angezündeten Kerzen auf den Stehtischen geben warmes Licht von sich. In dicke Jacken gehüllt und mit einer warmen Decke über den Beinen beginnen die Leute zu klatschen. Es ist Zeit, dass der Filmabend beginnt.

Dieser hatte zuvor aufgrund des unbeständigen Wetters in diesem Sommer eine zeitlang auf wackeligen Füßen gestanden. Letztlich sind die Veranstalter froh, am ersten Sommerfilmfest festgehalten zu haben. Monate der Vorbereitung stecken immerhin bereits in der Veranstaltung, die Hjördis und Torsten Höner organisiert haben. Dazu gehörte sogar ein Probesitzen, wie Hjördis Höner erzählt. Denn der Platz vor der Kirche steigt leicht an. Da mussten die Höhe und Größe der Leinwand und der Platz für den Beamer besonders gut passen, damit jeder Besucher eine gute Sicht hat. „Der Aufwand war schon sehr hoch“, sagt Höner. Und so gab es einen Plan B: Damit das Fest auf jeden Fall stattfinden konnte, hatten sie in der Kirche ebenfalls Leinwand und Technik aufgebaut – was zum Schluss aber nicht benötigt wurde.

Das Bremer Brass Quintett unterhält die Besucher. © Leipold

Die Wetterdienste versprachen am Samstag schließlich keinen Regen mehr nach 16 Uhr. Stattdessen aber zog kräftiger Wind auf, der heftig über und durch die Zelte auf dem Kirchplatz wehte. Noch vom vorherigen Regen durchnässt habe ihr Mann die Leinwand festhalten müssen, die vor dem Kircheneingang angebracht worden war, erzählt Höner. Umso überraschter ist sie, als sich schon kurz nach 18 Uhr der Kirchplatz füllt. Kinder, Eltern und Großeltern haben mächtig Spaß an dem großen Spielangebot.

Derweil brutzeln die Krakauer und Bratwürste vom Strohschwein auf den Grills von Thomas Sprengel und Klaus Diem. „Man schmeckt die Glücklichkeit des Schweins“, preist Diem die Köstlichkeiten an und legt eine Bratwurst nach der nächsten auf die Pappteller zu Senf und Brotscheibe. Im Zelt nebenan kommen die anderen ehrenamtlichen Helferinnen kaum mit dem Ausschenken nach – das lässt auf einen guten Erlös zugunsten des Otterstedter Dorfladens hoffen. „Wir wären vorhin fast weggeflogen“, erzählt auch Diem. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dann doch so früh die Besucher kommen.“

Vorgängerveranstaltung am Otterstedter See

Das mag vielleicht auch daran liegen, dass das Ehepaar Höner nun endlich einem Wunsch nachgekommen ist, der seit geraumer Zeit an sie angetragen wird. Vor einigen Jahren hatten sie am Otterstedter See regelmäßig im Sommer bei Vollmond zum Open-Air-Kino eingeladen. Das habe bis zu 800 Besucher angezogen, erzählt Hjördis Höner. Dann aber folgte eine Pause – bis jetzt. „Es ist eine irre Gemeinschaft, die das hier alles trägt“, sagt Höner mit Blick auf die vielen ehrenamtlichen Helfer an diesem Abend, aber auch den Menschen, die mit ihren Stühlen zum Filmschauen gekommen sind. Es ist ein buntes Sammelsurium aus Garten- und Campingstühlen, auf denen Platz genommen wurde. Bis kurz vor Start um 21.30 Uhr kommen manche noch herbeigeeilt.

Klaus Diem (l.) und Thomas Sprengel kredenzen den Abend über Bratwürste. © Leipold

„Fisherman’s Friend – Vom Kutter in die Charts“ hatte das Ehepaar ausgesucht, das weiß, worauf es bei den Filmen ankommen muss. „Humor, Tiefgang und er muss für Kinder und Erwachsene sein“, erzählt sie. Und an diesem Abend: „Es geht um die Gemeinschaft, es ist ein Film mit Musik, guten Dialogen und einer Art von Tiefgang, der den Gemeinschaftssinn thematisiert, nach einer wahren Begebenheit.“

Eingestimmt wird das Publikum mit drei Vorfilmen, wobei neben dem Musikvideo der Toten Hosen zu „Tagen wie diesen“, besonders der Kurzfilm „Artem Silendi“ vorzüglich amüsiert. Der Streit um einen Fisch unter Nonnen in der Stille führt zu einigen kuriosen Szenen. An diesen Humor knüpft der Hauptfilm bestens an und sorgt mit seinem bissigen Humor und wundervoll gesungenen Shantys für einen heiteren Abend, der mit Musik und Tanz endet.