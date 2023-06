Die Fischerhuder Sängerin Janina Schwarz singt bei Piratenshow im Heide Park

Von: Dennis Bartz

Kurz vor dem Auftritt als Guardiana setzt sich Janina Schwarz mit den weiteren Schauspielern noch einmal zusammen. © Bartz

Fischerhude/Soltau – Ihr neuer Job hat durchaus Tücken. Das Smartphone etwa per Gesichtserkennung zu entsperren, will partout nicht klappen, nachdem sich die Fischerhuder Sängerin Janina Schwarz für die Nachmittagsshow im Heide Park in die Piratenhexe Guardiana verwandelt hat. Andererseits: Wer braucht schon ein schnödes Handy, wenn er ein Drachenauge hat, mit dem er in die Zukunft sehen kann?

Seit dieser Saison gehört die 39-Jährige zum festen Ensemble der beliebten Piratenshow. Als sie das Angebot erhalten hatte, war sie zunächst ein wenig zögerlich, gesteht sie, während sie und die weiteren Schauspieler sich in der Garderobe vorbereiten. „Ich war mir nicht sicher, ob das Singen im Freizeitpark das Richtige für mich ist“, so Schwarz.

Doch bereits nach dem ersten Gespräch mit dem Chef des Entertainment-Teams war sie Feuer und Flamme für die neue Aufgabe. Sie setzte sich im anschließenden Casting klar gegen die anderen Bewerberinnen durch und bekam sofort die Zusage. Drei Monate nach der Saisoneröffnung im März sind auch die letzten Restzweifel verschwunden.

Die Rolle passt zu ihr, findet sie: „Ich war schon als Kind lieber Piratin als Prinzessin. Das Leben als Rebellin und der Traum vom freien Leben macht es aus. Und natürlich findet es meine Tochter auch total cool, nun eine ,echte‘ Piratin als Mutter zu haben.“ Jeden Mittwoch, ab Juli an einem weiteren Tag in der Woche, wird aus Janina Schwarz eine Hellseherin und Beschützerin der Piraten. Wenn sie ihren Hexenspruch „Guardiana! Oculus! Draconis!“ aufsagt, explodiert in der Arena ein Feuerwerk.

Keine Piratenshow ohne erbitterten Schwertkampf. © Bartz

Im Laufe ihres Arbeitstages schlüpft Janina Schwarz in insgesamt vier verschiedene Kostüme und Rollen. Ein Morgenmuffel darf sie dabei nicht sein, denn schon bei ihrem ersten Einsatz muss sie vor guter Laune nur so sprühen: „Die Comic-Karre holt erst mich und dann einige Artisten ab. Im bunten Glitzerkostüm singe ich dann den Heide-Park-Song ,Los geht‘s, der Spaß beginnt!‘. Meist geht mir das Lied schon direkt nach dem Aufwachen durch den Kopf – und dann nerve ich meine Tochter beim Frühstück damit“, scherzt Janina Schwarz, die Gesangsunterricht gibt und Schauspielerin am Hafen-Revue-Theater in Bremen ist.

Anders als dort kümmern sich die Sängerin und die übrigen Schauspieler im Heide Park um alles selbst. Jeder hat einen Platz mit Spiegel und greift selbst zu Pinsel und Puder. „Zwischendurch albern wir viel herum. Die Stimmung ist gut und alle haben viel Spaß“, betont Janina Schwarz, während sie zu einem schwarzen Kajalstift greift.

Rund um die für Garderoben typischen Theaterspiegel hängen an jedem Platz Hunderte Fotos und selbst gemalte Bilder, auf den Tischen steht Gebasteltes – es sind Präsente der Fans, liebevoll „Stammis“ genannt, für die das Karussellfahren im Heide Park nur eine Nebenrolle spielt. Einige besuchen wöchentlich die Show, und freuen sich darüber, dass sich die Künstler nach gewonnener Schlacht noch Zeit für Foto- und Autogrammwünsche sowie für den ein oder anderen Plausch nehmen. Sogar ein gemeinsames „TikTok“-Video ist an diesem Nachmittag drin. „Wir haben eine erstaunliche Fanbase – damit hatte ich gar nicht gerechnet, als ich hier gestartet bin“, berichtet Schwarz.

Die Darsteller der Piratenshow schminken sich selbst. © Bartz

Das Korsett, das am Rücken eng verschnürt wird, bereitete ihr inzwischen keine Probleme mehr: „Fürs Singen musste ich mir eine andere Atemtechnik angewöhnen, um genug Kraft in der Stimme zu haben“, verrät Schwarz, die zusätzlich als Gesangslehrerin arbeitet.

Nur ein paar Meter entfernt sitzt in der Garderobe der Erzfeind ihrer Rolle Guardiana, der ehrenwerte Admiral John Forbes, gespielt von Familienvater Lothar Berger. Der hat es auf das Drachenauge abgesehen, will mit dessen Hilfe den ruhmreichen Piraten Sir Henry Morgan (Eugen Schmarlovski) aufspüren und endlich zur Strecke bringen. Die beiden leisten sich einen erbitterten Schwertkampf – es gibt Explosionen, Feuer und viel Rauch. Ob es Morgan ein weiteres Mal gelingt, den Angriff abzuwehren? Das erfahren die Besucher täglich ab 16.30 Uhr in der Piratenarena.

Neben viel Action kommt auch der Spaß nicht zu kurz – dafür sorgt unter anderem Peter Brownhill, der einen tollpatschigen Mitarbeiter des Admirals spielt. Der 1,20 Meter große Schauspieler hat mit 40 Jahren seinen Job in der Verwaltung an den Nagel gehängt, um sich seinen Traum von der großen Bühne zu erfüllen. Er hat seitdem in mehr als 100 Produktionen mitgespielt, eine seiner bekanntesten Rollen ist der Bärenmarke-Bär. Brownhill ist inzwischen der meistgebuchte kleinwüchsige Künstler in Deutschland. Seit 13 Jahren gehört er zum Cast im Heidepark.

Und was machen die Künstler, wenn im Herbst die letzte Schlacht endet? „Jeder von uns hat weitere Arrangements. Einige übernehmen Moderationen oder treten als Weihnachtsmann auf – andere arbeiten im Handwerk, in der Pflege oder in der Gastro. Im Frühjahr treffen wir uns dann alle wieder hier und freuen uns, dass es wieder losgeht“, betont Berger, dienstältestes Mitglied im Entertainment-Team. Was begeistert ihn nach bald 20 Jahren noch immer an dem Engagement im Heide Park? „Es sind die Menschen, die Mitarbeiter, Schauspieler, Artisten – und natürlich die Besucher. Alle drei Jahre erarbeiten wir für diese eine neue Show. Wir machen qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Shows“, stellt Berger klar.

Janina Schwarz beschwört das Drachenauge. © Bartz

Die Heutige endet bei strahlendem Sonnenschein in der mit knapp 1. 000 Gästen voll besetzten Arena mit viel Applaus. „Es hat alles reibungslos geklappt, eine tolle Show“, sagt Janina Schwarz, die auch beim Parkgesang auftritt und für die Spaß-Kontrolle auf einem Roller über das Gelände braust.

Nun hat sie Feierabend – endlich Zeit für Familie und auch den Pferdestall. Doch schon bald, nur eine Woche später, muss Piratin Guardiana wieder um ihr Drachenauge fürchten ...