Der Ottersberger „Zauberer von Oz“

Von: Petra Holthusen

Teilen

Der Zauberer von Oz empfängt Dorothy und ihre Gefährten, der Chor wartet im Hintergrund auf seinen Einsatz. Noch proben die 19 Darstellerinnen und ein Darsteller unter Regie von Chrissy Herr (r.) und Nailca Bogdanski (hi.l.) im Ottersberger Jugendkulturhaus. Die Aufführungen der weltberühmten Geschichte vom „Zauberer von Oz“ sind für das kommende Wochenende in Buthmanns Hof in Fischerhude geplant – und dann natürlich mit Kostümierungen und aufwändigem Bühnenbild. © Holthusen

Ottersberg – Das Filmmusical mit Judy Garland als kleiner Dorothy hat Lyman Frank Baums fantasievollen Kinderbuchklassiker „Der Zauberer von Oz“ vor mehr als 80 Jahren weltberühmt gemacht. Kaum jemand, der die sehnsuchtsvolle Ballade „Over the Rainbow“ nicht im Ohr hat. Ihre Version vom „Zauberer von Oz“ bringen 20 Kinder und Jugendliche aus dem Flecken Ottersberg am kommenden Wochenende im Fischerhuder Buthmanns Hof auf die Bühne – inklusive Tanz und Gesang.

Schon aufgeregt? „A little bit“, sagt Janosch cool. Der 12-Jährige ist der einzige Junge in der Theatercrew und schlüpft in die Titelrolle des Zauberers, der die in das magische Land Oz verwehte Dorothy wieder nach Hause bringen soll.

Die 8- bis 15-Jährigen proben in den beiden Herbstferienwochen intensiv im Ottersberger Jugendkulturhaus – jeden Tag vom Vormittag bis in den Abend hinein. Wenn es nach den beiden das Projekt leitenden Theaterpädagogen Chrissy Herr und Nailca Bogdanski gegangen wäre, hätte sich die Truppe auch am Wochenende noch zum Proben getroffen, „aber die Kinder haben uns doch überzeugt, dass sie zwischendurch mal eine Pause brauchen“.

Die Tage vor den beiden Aufführungen am Samstag- und Sonntagabend sind noch arbeitsreich. Unter Regie von Nailca Bogdanski und Chrissy Herr werden die einzelnen Szenen immer wieder durchgespielt, wird an Betonung und Ausdruck gefeilt. Steven Legien hat das Kommando beim Bühnenbildbau, bei dem alle mithelfen. Beim Kostümverleih in Grasberg durften sich die 19 Mädchen und Janosch das Outfit aussuchen, das ihrem eigenen Rollenverständnis am nächsten kommt. Auch ihr Make-up haben sie selbst entworfen.

„Wir haben uns viel vorgenommen“, sagt Tanz- und Theaterpädagogin Nailca Bogdanski, die stellvertretende Leiterin der Jugendarbeit im Flecken Ottersberg ist. Das Ferientheaterprojekt sei dieses Jahr sehr viel größer und aufwändiger als im vorigen Herbst. Damals hatten 16 Mädchen innerhalb von fünf Tagen eine Kurzfassung von „Alice im Wunderland“ einstudiert, die sie auf engstem Raum im Jugendkulturhaus ihren Familien vorspielten. Dieses Mal ist alles eine Nummer größer – allen voran der Spielort im Saal von Buthmanns Hof, wo je Aufführung bis zu 100 Zuschauer Platz finden.

Sie erwartet eine einstündige Inszenierung, in der die 20 Darstellerinnen und Darsteller insgesamt 22 Rollen besetzen. Manche übernehmen gleich drei kleine Parts, während einige größere Rollen doppelt besetzt sind und in den beiden Vorstellungen von verschiedenen Kindern gespielt werden – darunter die Dorothy. Für die beiden Darstellerinnen der Hauptfigur sei es besonders anstrengend, weil sie viel Text zu lernen und zu sprechen hätten, erklärt Bogdanski. Sie hatte bereits im April zum ersten Casting eingeladen, bei dem noch 32 Kinder Interesse gezeigt hatten. Nach einem zweiten Casting im Juni festigte sich die Crew der 20 Mitwirkenden, die bereits Texte zum Lernen mitbekamen. „Viele wollten natürlich Dorothy sein, und wir haben dann geschaut, wie es passt und wem wir die Rolle zutrauen“, schildert Bogdanski. Schließlich ist Dorothy auf ihrem abenteuerlichen und gefahrvollen Weg durch das magische Land Oz an jeder Szene beteiligt.

Einige Rollen hat die Tanz- und Theaterpädagogin so umgeschrieben, dass es für die Darstellerinnen passt. Und für die Armee geflügelter Affen und die böse Hexe hat sie in der Mitte des Stücks eine moderne Tanzchoreografie mit Hip-Hop-Anklängen eingebaut. Und natürlich ist in dem Stück auch „Over the Rainbow“ zu hören. Allerdings muss Dorothy nicht allein singen, sondern im Chor mit allen Darstellerinnen, die für die klangliche Fülle zudem von einer Playback-Version unterstützt werden.

Zum Schluss der Aufführungen singt der Theaterchor den vielfach gecoverten Cyndi-Lauper-Welthit „True Colors“. Denn für Chrissy Herr ist genau das „die Message“, also die Botschaft der ganzen märchenhaften Geschichte: „Jeder Mensch hat seine eigene Farbe im Regenbogen, und am Ende zeigt jeder seine wahre Farbe.“

Um lange Umbauzeiten zu vermeiden und die Aufführung im Fluss zu halten, arbeitet das Theaterprojekt mit gleich drei Bühnenteilen, auf denen abwechselnd gespielt wird. Als Clou hat der Bruder des Regisseurs, Torsten Herr, ein drehbares Bühnenelement gebaut, das einerseits Dorothy’s Haus und andererseits das der Wahrsagerin ist. Unterstützung erhalten Chrissy Herr und Nailca Bogdanski auch von der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen, an der sie beide studiert haben: „Dort können wir uns Raummikrofone und Bühnenscheinwerfer ausleihen.“ Für die Verpflegung der Theatercrew bei den Proben sorgen Eltern: „Sie kaufen ein und kochen sogar mal“, sagt Bogdanski dankbar. Die Kinder wachsen unterdessen täglich mit ihren Aufgaben. Mit jeder gelungenen Probe wächst das Selbstbewusstsein: „Sie werden viel offener und aufgeschlossener“, stellt Herr fest.

Die beiden Aufführungen von „Der Zauberer von Oz“ beginnen am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, um 19 Uhr in Buthmanns Hof in Fischerhude, Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Projektarbeit des Jugendkulturhauses wird gebeten.