Stammhäuser von Dodenhof und Düvelsdorf in Posthausen vor dem Abriss

Von: Petra Holthusen

Im März sollen die früheren Düvelsdorf-Betriebsgebäude in Hintzendorf-Stellenfelde abgerissen werden. © Holthusen

Posthausen – Im Posthausener Ortsbild kündigen sich die nächsten Veränderungen an. Mit einem Bauzaun abgesperrt ist das einstige Stammhaus des Landtechnikhandels Düvelsdorf; erste Bagger und Container stehen für den im März startenden Abriss bereit. Die ehemaligen Betriebsgebäude der vor 25 Jahren ins Ottersberger Gewerbegebiet umgesiedelten Firma Düvelsdorf gehören seit Langem zum Dodenhof-Komplex.

Zum Abriss vorgesehen ist direkt neben dem alten Düvelsdorf-Grundstück auch die „Keimzelle“ von Dodenhof selbst – also das historische Haus, in dem vor mehr als 110 Jahren die Geschichte des Familienunternehmens begann, das sich vom Gemischtwarenladen zu Norddeutschlands größtem Shopping-Center entwickelte und in vierter Generation von Ralph Dodenhof geführt wird.

Auf dem Gelände der zum Abriss anstehenden Altbauten an der Straße Hintzendorf-Stellenfelde plant Ralph Dodenhof mit Projektpartnern perspektivisch den Bau von Mietwohnungen. Das bestätigt Unternehmenssprecherin Michaela Strube auf Nachfrage. Der Posthausener Ortsrat begrüßt nach Worten von Ortsbürgermeister Reiner Sterna die Schaffung von neuem Wohnraum.

Mit einem Mietwohnungskomplex würde Dodenhof seine Baureihe an der Straße Hintzendorf-Stellenfelde fortsetzen, die die Unternehmensgruppe mit dem mehrstöckigen Bürogebäude Campus 1 an der Kreuzung und dem benachbarten Azubi-Wohnheim Campus d begonnen hat. „Ein tolles neues Projekt“, das den auch von der Gemeinde erklärten Bedarf an kleineren Mietwohnungen decken könnte, sei in Planung – „aber noch nicht in trockenen Tüchern“, sagt Dodenhof-Sprecherin Strube. Wegen der rasanten und weiterhin unsicheren Preis- und Zinsentwicklung, die derzeit viele Bauvorhaben im ganzen Land ausbremst, liege auch die Wohnraumschaffung in Hintzendorf-Stellenfelde vorerst auf Eis – oder wie es Ralph Dodenhof formuliert habe: „Bauplanung ist heute nicht einfach.“

Einen Schritt weiter ist das Dodenhof-Bauvorhaben auf dem Areal der vor einem Jahr abgerissenen Traditionsgaststätte „Zu den drei Linden“ im Posthausener Ortskern. Dort ist bekanntlich ein dreistöckiges Gebäude vor allem mit seniorengerechten Wohnungen einschließlich Tagespflegeeinrichtung geplant. Der Quartiersgedanke mit drei weiteren Stadtvillen im rückwärtigen Bereich wurde zwischenzeitlich verworfen, weil eine Umsiedlung des dortigen Schützenhauses zu teuer gekommen wäre, wie Ortsbürgermeister Sterna erinnert. Für den dreigeschossigen Wohnungsbau auf der Brache der abgerissenen Gaststätte habe die Gemeinde planungsrechtliche Anpassungen vornehmen müssen, die fast abgeschlossen seien. Sterna geht davon aus, dass Dodenhof im Sommer den Bauantrag stellen und im Frühjahr 2024 mit der Umsetzung loslegen könne. Politik und Verwaltung stünden Art und Zweck des Bauvorhabens sehr positiv gegenüber.

Noch keine konkreten Pläne gibt es Sterna zufolge für das benachbarte Grundstück des Posthausener Feuerwehrhauses. Das Gelände könne gestalterisch in Zusammenhang mit dem Drei-Linden-Quartier gedacht werden, müsse aber nicht automatisch an Dodenhof gehen. Denkbar sei ebenso, dass hier eine Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinde tätig werde. Bevor Nägel mit Köpfen gemacht würden, müsse die Ortsfeuerwehr aber erstmal ausziehen. Der lange geplante und zeitlich bereits verzögerte Neubau des Posthausener Feuerwehrhauses an der Schulstraße „startet hoffentlich im Sommer“, sagt der Ortsbürgermeister. Frühestens im Sommer 2024 werde also die Nachnutzung des alten Feuerwehrareals ein konkretes Thema.

Generell beschäftigt sich die Lokalpolitik laut Sterna intensiv mit der Frage: „Wo will sich die Ortschaft hin entwickeln?“ Posthausen sei zuletzt um 200 auf 1810 Einwohner gewachsen, und „wir wollen uns weiter verjüngen“, betont der Ortsbürgermeister. Es gehe darum, „Arbeiten und Wohnen unter einen Hut zu bekommen“. Gewerbe und damit Arbeitsplätze gebe es reichlich im Ort, jetzt müsse die Wohnraumbeschaffung nachziehen. „Dafür ist Mietwohnungsbau absolut sinnvoll“, bekräftigt Sterna. An zwei, drei Stellen gebe es noch weitere Möglichkeiten für den Einfamilienhausbau, „aber wir brauchen auch diese kleinen Wohnungen“, so Sterna mit Blick auf die Dodenhof-Pläne. „Wir brauchen einen Mix“, und zu dem gehöre als dritte Säule die Nachnutzung alter Hofstellen für Wohnzwecke: „An den rechtlichen Voraussetzungen arbeiten wir.“