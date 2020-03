„Deadline gibt es definitiv nicht“

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Der Beginn der vor drei Jahren beschlossenen Sanierung des Sport- und Gemeinschaftszentrums Otterbad für kalkulierte 3,2 Millionen Euro lässt weiter auf sich warten. Aktuell peilt das kommunale Elektrizitätswerk als Betreiber des Ottersberger Hallenbads den Baustart für kommenden Sommer an.

Aber auch das wird eng: Nur für 16 der 20 ausgeschriebenen Gewerke haben Fachfirmen bis zur gesetzten Frist am vorigen Donnerstag Angebote abgegeben. Für die Rohbauarbeiten beispielsweise, die am Anfang auszuführen wären, hat kein Bauunternehmen Interesse angemeldet. Über den Sachstand informierte E-Werksleiter Helge Dannat in der abendlichen Sitzung den E-Werksausschuss, das mit Mitarbeitern und Ratsvertretern besetzte Aufsichtsgremium.

Dannat zeigt sich trotz aller Verzögerungen und erneuter Widrigkeiten „immer noch recht positiv gestimmt“. „Wir müssen jetzt gucken, wie wir mit den fehlenden Gewerken umgehen. Das wird uns die nächsten Wochen intensiv beschäftigen“, sagt der Betriebsleiter auf Nachfrage.

Als Erstes stehe nächste Woche ein Termin beim Vergaberechtsanwalt auf dem Kalender: „Was dürfen wir jetzt unternehmen? Dürfen wir direkt Firmen wegen einer Angebotsabgabe ansprechen? Dürfen wir frei verhandeln?“ – das müsse rechtssicher abgeklärt werden, um in Sachen Auftragsvergabe auf keinen Fall Formfehler zu begehen, die möglicherweise die vom Bund zugesagte Förderung in Höhe von 1,4 Millionen Euro in Gefahr bringen würden.

Zwar hätten viele Unternehmen die Auftragsbücher voll und gerade die Rohbau-Gewerke seien gut ausgelastet, dennoch verspricht sich Dannat von gezielter Ansprache einigen Erfolg: Aus Erfahrung wisse er, dass sich Firmen nicht an Ausschreibungen beteiligten, weil sie den immensen Aufwand scheuten, aber trotzdem für Anfragen offen seien. Nur schränke das Vergaberecht Aktivitäten dieser Art sehr ein, die deshalb jetzt genau mit dem Fördergeldgeber abgestimmt werden müssten.

Dass die wegen der langwierigen Detailplanungen und Antragsverfahren sowie der jetzt schwierigen Auftragsvergabe immer wieder auftretenden zeitlichen Verzögerungen das ganze Vorhaben ernsthaft in Gefahr bringen könnten, glaubt Dannat nicht: Zwar habe der Fördergeldgeber signalisiert, dass die Badsanierung bis Mitte 2021 abgeschlossen sein sollte, „aber eine Deadline gibt es definitiv nicht“. Die Planung gehe von einer zehnmonatigen Bauzeit aus, sodass bei einem Sanierungsstart im Sommer immer noch alles im Soll wäre. Und bislang seien die zuständigen Stellen stets „kulant und gesprächsbereit“ gewesen, betont Dannat.

Gesprächsbereit wird möglicherweise auch der Gemeinderat sein müssen, wenn es um die tatsächlichen Sanierungskosten geht. Der Rahmen ist bei 3,2 Millionen Euro festgezurrt, und was darüber hinausgeht, „wird ein Problem“ – das sich Dannat zufolge bei einigen der abgegebenen Offerten schon andeutet: Nicht alle Angebotspreise stimmten mit der Kalkulation überein.

Eventuelle Mehrkosten wären jedoch von der Förderung ausgenommen und würden allein auf die Kappe des gemeindeeigenen E-Werks gehen. Eine Erhöhung des Kostenrahmens bedürfte dann der politischen Zustimmung des Ottersberger Gemeinderates.