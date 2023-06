Anregung zum Austausch: Das dritte „Fest der Begegnung“ in Ottersberg steigt am Samstag

Von: Nina Baucke

Jana Nowak organisiert gemeinsam mit ihrer Kollegin Marlies Meyer das „Fest der Begegnung“. © Baucke

Mit dem „Fest der Begegnung“ am Samstag will der Flecken Ottersberg einen Ort zur Vernetzung schaffen.

Ottersberg – Die bunt bemalte Leinwand, die Kinder beim letzten „Fest der Begegnung“ 2018 in Ottersberg gestaltet haben, hängt im Büro von Jana Nowak im Rathaus an der Wand, wie auch ein großes, prächtiges Mandala, dass in einer Frauenrunde entstand – und auch die hat ihren Ursprung im „Fest der Begegnung“. Zugleich liegen die Flyer für das nächste Fest – nach fünfjähriger Pause – auf dem kleinen Tisch an der Wand. Am Samstag, 10. Juni, ist es wieder soweit, dann kommen von 11 bis 17 Uhr zum insgesamt dritten Mal Otterstedter Vereine, Künstler und Institutionen in der Aula und auf dem Schulhof sowie dem Platz vor der Wümmeschule zusammen.

Bei Nowak, Integrationsbeauftragte des Fleckens Ottersberg, und ihrer Kollegin, der Gleichstellungsbeauftragten Marlies Meyer laufen derzeit die Fäden für die Planung zusammen – und das sind einige, mittlerweile sind es mehr als 50 Akteure, die sich an dem Fest beteiligen. Der Gedanke dahinter: „Wir wollen zum Austausch der Menschen, egal von wo sie kommen, anregen. Wir sind alle Ottersberger, die voneinander oft nichts wissen.“ Das betrifft nicht nur Neubürger: „Als ich auf die Liste der Vereine geschaut habe, die es in Ottersberg gibt, gab es da sogar einige, die selbst ich nicht kannte“, sagt sie mit einem Lachen. Auf der anderen Seite sind aus den ersten beiden „Festen der Begegnung“ regelmäßige Angebote entstanden, wie eine Fahrradwerkstatt oder ein Sprachcafé.

Es geht also um Begegnung und Austausch in jeder Form.

2016 hatte der Flecken angesichts des Zuzugs von Geflüchteten mit dem „Fest der Begegnung“ einen Ort schaffen wollen, an dem sich Alteingesessene und Neubürger kennenlernen: „Es ging darum, anfänglichen Unsicherheiten etwas entgegenzusetzen“, beschriebt Nowak. 2018 folgte im ursprünglich geplanten Zwei-Jahres-Turnus das zweite Fest, während 2020 Corona das Ruder übernahm. „Als es im Sommer 2022 wieder möglich war, war das dann zu kurzfristig“, erinnert sich Nowak, die seit 2017 im Ottersberger Rathaus mit an Bord ist und die Organisation zusammen mit Meyer übernommen hat.

Dabei haben die beiden Frauen im Vergleich zu 2018 noch ein wenig nachgebessert: „Wir hätten uns in dem Jahr noch mehr Zulauf von Menschen gewünscht, die sich sonst nicht so ohne Weiteres begegnen. Daher haben wir uns jetzt bemüht, noch unterschiedlichere Gruppen zu erreichen.“ Auch der Fokus der Veranstaltung hat sich verschoben: Anstatt des Kennenlernens geht es nun mehr darum, Gemeinsamkeiten zu entdecken und sich zu vernetzen. „Zum Beispiel hat mich eine jüngst zugezogene Frau angesprochen, sie fragte mich, ob es hier eine Klezmerband geben würde, in der sie Musik machen könne“, berichtet Nowak. „Ich habe ihr den Tipp gegeben, am Samstag vorbeizukommen, wenn eine Klezmerband auftritt und sie anzusprechen. Es geht also um Begegnung und Austausch in jeder Form.“

Gute Resonanz bei Vereinen und Einrichtungen

Gruppen zu finden, die sich am „Fest der Begegnung“ beteiligen, war laut Nowak nicht schwierig: „Kaum hatten wir die Einladungen raus, kamen nicht nur etliche Zusagen, sondern viele hatten auch schon schöne Ideen in petto.“ Dabei ging es ihr und Meyer darum, eine Bandbreite an Angeboten zu schaffen, die für Erwachsene, aber auch für Kinder interessant sind. „Das Ganze hat schnell eine Dynamik bekommen und sich herumgesprochen“, freut sich Nowak.

Auch was die Bandbreite an Sparten betrifft, „sind wir richtig gut aufgestellt“, betont sie. Dabei kommt auch der interkulturelle Aspekt nicht zu kurz, „wir werden einen großen Stand mit internationalen Spezialitäten haben, die die jeweiligen Köche und Bäcker zum Selbstkostenpreis verkaufen“. Bis auf das Essen zu familienfreundlichen Preisen soll alles weitere kostenlos sein: darunter Aktivitäten wie eine Hüpfburg, Mitmachaktionen der Feuerwehr und der DLRG, Kinderschminken, Blasrohrschießen, Tanzen, Kunstaktionen sowie das Spielmobil. Zum anderen ein Programm aus Vorträgen des Vereins Ikeo, musikalischen Vorführungen von „Cladatje“, „Anmilia“, „Fleitjepiepen“ und Schülergruppen sowie ein Auftritt der Cheerleader vom Schützenverein Otterstedt. „Wir freuen uns über die viele Eigeninitiative, die da drin steckt“, betont Nowak. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass möglichst viele Besucher kommen.“