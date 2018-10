Damit die Gläser nicht mehr in den Schränken wackeln

GRASDORF - Von Tobias Woelki. Die Ruhe im Dorf ist vorbei, die Geduld am Ende. Weil der Auto- und Lkw-Verkehr in ihrer Ortsdurchfahrt stetig zugenommen hat, wandten sich Anwohner vom Grasdorfer Schuldamm jetzt mit einem Hilferuf in Form eines Forderungskatalogs samt Unterschriftenliste an Landkreis und Gemeinde. Sie fordern Verwaltung und Politik auf, mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen auf der Kreisstraße 9 Abhilfe zu schaffen. Am Mittwochabend beschäftigte sich der Ortsrat Posthausen mit der Thematik und tagte dafür vor Ort im Grasdorfer Schützenhaus – das erwartungsgemäß voll besetzt war. Mehr als 50 Einwohner waren zu der Sitzung gekommen – und gingen am Ende mit der Zusage von Unterstützung nach Hause.

In der Bürgerfragestunde zu Beginn erklärte der Sprecher der Anwohnerinitiative, Mathias Kummer: „Der Schwerlastverkehr auf unseren Durchgangsstraßen wird mehr. Bei uns donnern Laster durch den Ort, die Seecontainer oder Gefahrgut geladen haben, da wackeln die Gläser in den Wohnungen. Um fünf Uhr morgens knallen die ersten Lkw durchs Dorf. Und die kommen mit mehr als 100 Stundenkilometern in die Ortschaft hineingebrettert.“

Kummer führte weiter aus: „Wenn die Lkw von der Autobahn A 27 in Langwedel runterfahren, rollen sie mit hohem Tempo in den Ort. Im Bereich Schützenhaus vor der großen Kreuzung haben sie immer noch 70 Stundenkilometer drauf. Der Schwerlastverkehr ist auch deswegen gestiegen, weil viele Lkw-Fahrer die Strecke durch Grasdorf verstärkt als Abkürzung zwischen den Autobahnen A 27 und A 1 nutzen.“ In den Abendstunden würden auch viele Autofahrer mit hohem Tempo durch das Dorf fahren. Er sei kein Wutbürger, aber irgendwann sei es genug, sagte der Grasdorfer.

Er berichtete von einem Unfall vor geraumer Zeit zur nächtlichen Stunde. Ein Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Der Fahrer habe um Hilfe gerufen. Anlieger seien mit Taschenlampen an die Unfallstelle geeilt und hätten dem Mann geholfen. Andere Helfer hätten zur Sicherung der Unfallstelle mit Taschenlampen auffällig gewunken, um andere Autofahrer zu warnen, so Kummer und schilderte erbost: „Manche Autofahrer sind im hohen Tempo an uns vorbeigefahren. Ein anderer hat abgebremst und uns noch beschimpft.“

Mit ihrer Unterschriftenliste fordern die Grasdorfer innerörtliche verkehrsberuhigende Maßnahmen – von Blitzern bis zur Mautpflicht.

Der Ottersberger Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz erklärte zum Prozedere, da es sich beim Grasdorfer Schuldamm um eine Kreisstraße handele, sei für die geforderten Maßnahmen die Verkehrs- und Straßenbaubehörde des Landkreises Verden zuständig.

Der Ortsrat Posthausen hörte sich in der sachlich geführten Diskussion den Unmut der Bürger an. Ortsbürgermeister Reiner Sterna (CDU) schlug vor, beim Landkreis den Bedarf einer stationären Radarmessanlage an der Durchgangsstraße anzumelden. Die Idee begrüßte Heino Wicke (CDU) und wunderte sich in dem Zusammenhang, dass der Landkreis in Wümmingen einen Blitzer habe aufbauen lassen, ohne Rücksprache mit der Ortspolitik zu halten. Zur Grasdorfer Situation merkte Wicke an: „Wahrscheinlich muss immer erst etwas passieren, damit der Landkreis und das Land reagieren.“

Auch die Forderung nach dem Bau einer geschwindigkeitsbremsenden Verkehrsinsel am Grasdorfer Ortseingang aus Richtung Autobahnabfahrt Langwedel diskutierte der Ortsrat. So einen Fahrbahnteiler gibt es zum Beispiel im Ortsteil Ottersberg-Bahnhof. Für so ein Modell auch in Grasdorf „habe ich mich vor zehn Jahren eingesetzt. Das hat damals der Landkreis rigoros abgelehnt“, erinnerte Ortsbürgermeister Sterna.

Sterna fasste am Ende das Ergebnis der Diskussion zusammen und formulierte: „Wir als Ortsrat werden uns gegenüber dem Landkreis für eine Blitzanlage, eine Lärmmessung ab 22 Uhr und für den Bau einer Verkehrsinsel einsetzen.“ Dieses Vorgehen empfahl der Posthausener Ortsrat einstimmig.