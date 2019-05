Otterstedter Bürgergemeinschaft will Bergstedts Kaufhaus weiterbetreiben

Damit das Dorf seinen Laden behält

+ © Holthusen Wenn Heino Bergstedt und seine Frau Monika (Mitte) sich zur Ruhe setzen, will eine Bürgergemeinschaft das 135 Jahre alte Kaufhaus mitten in Otterstedt in Eigenregie weiter betreiben: 106 Otterstedter haben bereits Anteile für die Unternehmergesellschaft gezeichnet. Wunsch aller Beteiligten: Die drei langjährigen Angestellten (v.li.) Hildegard Wiese, Petra Köster und Erika Fischer (re.) sollen weiter im Dorfladen tätig sein. © Holthusen

Otterstedt - Im Kaufhaus Bergstedt gibt's alles, was man so zum Leben braucht: neben Brot, Gemüse, Milch, Käse, Wurst und Schokolade auch Nähgarn, Blühpflanzen, Bleistifte, Zeitungen, selbstgestrickte Socken und in der Saison die Karten fürs plattdeutsche Theater. Obendrauf immer ein freundliches Wort und neuesten Dorfschnack – seit 135 Jahren ist das kleine Kaufhaus der Familie Bergstedt zentraler Treff mitten in Otterstedt.