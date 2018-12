Verein Gemeindezentrum Bassen sieht nach fast einem Jahr gute Basis für Fortbestand

Pastor Benjamin Will, Tina de Boer und Jens Blohme (v.l.) freuen sich auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür am 6. Januar.

Bassen - Von Lisa Duncan. Um den Fortbestand des Gemeindezentrums Bassen zu sichern, haben Pastor Benjamin Will zusammen mit Jens Blohme und Tina de Boer Neuland betreten und eine anderweitige Nutzung der sonst leer stehenden Räume ersonnen. Damit ging am 25. Januar 2017 auch die Gründung des Vereins Gemeindezentrum Bassen einher. Das Konzept umfasst Kursangebote von der Geburtsvorbereitung über Babykurse bis zu Yoga. Finanziell soll es sich durch Miete und Mitgliedsbeiträge tragen. Hat sich das Konzept bewährt? In einem Pressegespräch zogen die Initiatoren nach knapp einem Jahr Bilanz.

„Es gibt noch Kapazitäten, es füllt sich aber langsam“, erklärt der erste Vorsitzende Jens Blohme. Angebote wie der „Spielraum“ für Eltern und Kinder habe sich bereits etabliert. Für Yoga gibt es sogar eine Warteliste. „Mein liebstes Beispiel ist der Mittwochabend mit Yoga im Familienraum, dem Posaunenchor als kirchliches Angebot und dem pädagogischen Programm der LEB. Da brennt überall Licht!“, so Blohme.

Das Angebot wächst, neue Kursangebote kommen stetig hinzu: Als nächstes soll es auch Tanz- und Yogaseminare für die Altersgruppe 60 plus geben. Die Anregung dazu kam von außen, erzählt Tina de Boer, Koordinatorin des Familienraums: „Viele sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob wir auch Tanzen für Rentner anbieten können.“ Auch ein Musikangebot befinde sich in Planung, erzählt die Diplom-Sprachheilpädagogin.

Laut Tina de Boer geht das Angebot weit über ein konventionelles Kursprogramm hinaus: „Wir sind anders, weil wir elterliche Bindung als Schwerpunkt haben.“ Eine Zusammenarbeit mit der Familienwerkstatt im Landkreis Verden, deren Kernthema die Stärkung der Bindung zwischen Eltern und Kindern nach Jesper Juul ist, besteht von Anfang an.

Während der Verein zu Beginn noch „Klinken putzen“ musste, um Kursleiter in den Familienraum zu holen, habe sich seit dem Sommer die Sitution gedreht, berichtet Jens Blohme. „Offenbar haben wir es hinbekommen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Wir haben dran geglaubt und es hat sich nun bewahrheitet.“

Das alles gehe sehr gut einher mit den kirchlichen Veranstaltungen, wie etwa Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern, findet Pastor Benjamin Will, der zugleich zweiter Vorsitzender des Vereins ist. „Da sprechen wir uns selbstverständlich miteinander ab.“

Auch der Kirchenkreis hat das Projekt nun „abgesegnet“. Die Zielvorgabe, dass der Familienraum 12000 Euro pro Jahr generieren soll, ist jetzt schon erreicht, so Blohme. Als feste Größe kann sich der Verein dabei auf die Mieteinnahmen stützen, dazu müssten der Rechnung gemäß 5000 Euro jährlich über Mitgliedsbeiträge zusammenkommen. Mindestbeitrag sind 36 Euro pro Jahr für Erwachsene, 18 Euro für Schüler, Azubis und Rentner, 50 Euro für Familien und 90 Euro für Firmen. Aktuell sind es 122 Mitgliedschaften.

„Es gibt aber noch weitere, die uns unterstützen. Mit Spenden ist schon eine erträgliche Summe hinzugekommen“, fügt Blohme an. Hinzu kommen die Einnahmen durch weitere Nutzer, wie etwa die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), die seit kurzem im Familienraum pädagogisches Personal für die verlässliche Grundschule qualifiziert. Der Verein kann sich auch vorstellen, Räume für Tauf- oder Konfirmationsfeiern sowie Seniorenweihnachtsfeiern zu vermieten, sagt Pastor Will.

An der Vereinswerbung wolle man weiter arbeiten und die Koordination noch optimieren, „damit wir dann wieder mehr auf Inhalte gehen können“. Bis Ende 2019 werde sich zeigen, ob das Projekt sich trägt – das ist die Deadline, die sich der Verein gesetzt hat. Zudem sei angedacht, sukzessive die Energiekosten zu übernehmen.

Ein Thema, das die Kirchengemeinde St. Petri Oyten bewegt, und das auch die Außenstelle berührt, ist der geplante Neubau des Gemeindehauses Oyten. „Das ist eine gesamtgemeindliche Aufgabe“, so Pastor Benjamin Will. Auch bei diesem Thema könne man davon profitieren, dass Leben in das Bassener Gemeindezentrum eingekehrt ist: „Über das Kursangebot kommt ein Zugang auch zur Geschichte des Gebäudes.“

Die nächste Öffentlichkeitsoffensive startet der Verein mit seinem Tag der offenen Tür am 6. Januar 2019. In der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr gibt es Vorträge, Bastelangebote für Kinder, eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen und eine „Suppenandacht“. Frei nach der Idee „Suppe und Segen“ sollen Besucher die Gelegenheit haben, zur Mittagszeit eine etwa halbstündige Andacht zu hören, während an Tischen Suppe ausgeschenkt wird. Die Veranstalter hoffen, an den Erfolg des ersten Tags der offenen Tür anknüpfen zu können, der vor etwa einem Jahr überaus gut besucht war: „Wir wollen die 500 knacken“, sagt Tina de Boer.