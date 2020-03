Corona-Krise trifft Dodenhof: Einkaufsstadt im Notbetrieb

Posthausen – Das gesellschaftliche Leben ist wegen des Coronavirus in weiten Teilen ausgebremst, das gilt überall. Auch in Posthausen, dort wo man sich als Einkaufsstadt positioniert hat: Dodenhof hat seit gestern viele Bereiche seines Centers geschlossen.

Geöffnet bleiben dürfen auch hier bis auf Weiteres nur noch die Bereiche, die zur Deckung des täglichen Bedarfs der Menschen genehmigt worden sind. „Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat vor allen anderen Dingen die höchste Priorität, sodass wir die Empfehlungen und Vorgaben seitens der Politik mit großer Sorgfalt umsetzen“, so Dodenhof-Sprecherin Michaela Strube auf Nachfrage.

Geöffnet bleiben im Center in Posthausen neben der GenießerWelt mit dem Supermarkt verschiedene Händler und Dienstleister wie Apotheke, Post, Frisör, Drogerie sowie die angrenzenden gastronomischen Bereiche wie der Foodcourt. Während die Genießer-Welt von 8 bis 20 Uhr öffnet, schließt die Gastronomie wie im Erlass vorgesehen bereits um 18 Uhr. Auf dem Centergelände bleiben weiterhin geöffnet der Aldi-Markt, die Tankstelle, Obi, das Futterhaus und der Getränkemarkt.

Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, kann Strube nicht beziffern. Nur so viel: „Betroffen sind grundsätzlich alle Mitarbeiter aus den geschlossenen Bereichen, für die sehr viele individuelle Lösungen gefunden werden.“ Einige helfen den Angaben nach in der Genießer-Welt aus, einige sind für den Online-Shop zuständig, der den Erwartungen nach stärker frequentiert wird. Verwaltungsmitarbeiter arbeiteten so es geht im Home-Office. Es gebe außerdem kulante Urlaubsregelungen.

