Circus „Ubunti“ ab Mittwoch in Ottersberg

Ottersberg – „Ubuntu - der Circus“ kommt auch im Jahr seines 25. Bestehens nach Ottersberg. Von Mittwoch, dem 24., bis Freitag, 26. Juli, sind jeweils um 14.30 Uhr und 19 Uhr Vorstellungen auf dem Gelände am Mühlenweg zu erleben. Über 50 jugendliche Artisten und Musiker und die ehrenamtlichen erwachsenen Mitfahrer haben laut Ankündigung die spannende Geschichte „Khanysa –Land der Erkenntnis“ im Gepäck, die in artistischen Bildern und mit selbstkomponierter Live-Musik erzählt wird. Das Programm ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Kartenreservierungen sind unter Rufnummer 0160-98080438 möglich. Karten können auch über www.eventim.de bezogen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.UBUNTU.de . Am Donnerstag und Freitag bietet Ubuntu jeweils morgens um 11 Uhr Mitmachcircus an.