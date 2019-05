Der Chef geht in voller Montur baden

Ottersberg – Ein Schwimmmeister geht baden. Das ist im Regelfall nichts Ungewöhnliches. Aber am Mittwochmorgen im Otterbad schon, denn Badchef René Grabowski ging nicht ganz freiwillig baden: Die Frühschwimmer warfen ihn mit Schwung und in voller Montur samt Latschen ins Wasser – und zelebrierten damit ein Ritual, das immer dann praktiziert wird, wenn ein neuer Betriebsleiter seinen Dienst im Ottersberger Hallenbad aufnimmt. Bislang war Grabowski, der im Dezember die Leitung des Otterbads übernommen und im Winter seine Meisterprüfung absolviert hatte, von dem Ritual verschont geblieben – jetzt aber gab's kein Entkommen mehr.

„Für uns Frühschwimmer ist es eine gute Tradition, dass wir uns mit einer ‚Wassertaufe‘ bei jedem Badleiter oder Badleiterin für die liebevolle Betreuung bedanken“, berichtet Horst Cordes. Also packten zwei kräftige Badegäste René Grabowski an Armen und Beinen, schaukelten ihn ein paarmal hin und her, um ihn schließlich über dem Becken loszulassen. Mit einer großen Fontäne und einem Lächeln im Gesicht tauchte der junge Badchef ins Wasser ein.

„Es ist erst wenige Monate her, dass René erfolgreich die Meisterprüfung abgelegt hat. Wir Frühschwimmer beglückwünschen René zum Meistertitel und wünschen ihm weiterhin ein gutes Händchen, besonders in der Begleitung der Sanierung des Otterbads“, so Horst Cordes. Er berichtet weiter: „Beim Frühschwimmen kennen wir uns seit Jahrzehnten. Wir sind von montags bis freitags jeden Morgen ab sechs Uhr in der Frühe da.“ Wer die lustige Truppe der Frühschwimmer kennenlernen und vielleicht einsteigen möchte, der schaut vorbei: werktags von 6 bis 7.45 Uhr. woe