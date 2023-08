„Cato lebt weiter“ in Fischerhude

Von: Petra Holthusen

Teilen

Das Rot steht für Verletzung und Tod – genauso wie für den Strom des Lebens. Vier übereinander gelegte Porträts in Mischtechnik, von Künstler Jürgen Brodwolf beschrieben mit „Cato lebt weiter“, geben der Ausstellung den Titel, die (v.r.) Kunstvereinsvorsitzende Barbara von Monkiewitsch, Kuratorin Dr. Barbara Strieder, Familienarchivarin Saskia Bontjes van Beek und Cato-Biograf Hermann Vinke in Buthmanns Hof vorstellen. © Holthusen

Fischerhude – Am Abend des 5. August 1943 starb die Fischerhuder Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek (1920-1943) in Berlin-Plötzensee durch das Fallbeil. Zu ihrer Todesstunde läuten jedes Jahr die Kirchenglocken in Fischerhude. Am 80. Jahrestag ihrer Hinrichtung durch die Nationalsozialisten gedenkt der Ort Cato Bontjes van Beek auf ganz besondere Weise: Am 5. August 2023 eröffnet der Kunstverein in Buthmanns Hof um 18 Uhr die Ausstellung „Cato lebt weiter“ mit eindringlichen Werken des Künstlers Jürgen Brodwolf. Der Zyklus entstand bereits 2009 – und seitdem bemüht sich Dr. Barbara Strieder, die Ausstellung in Catos Heimatort zu holen. Zum 80. Todestag wird der Wunsch Wirklichkeit.

Der international renommierte Schweizer Bildhauer Jürgen Brodwolf (91), der heute im Südbadischen lebt und arbeitet, war bei einem Besuch in Fischerhude auf Cato Bontjes van Beek und ihre Geschichte aufmerksam geworden. Brodwolf sah das bekannte Porträtfoto der jungen Frau aus dem Jahr 1941 auf dem Titel des ersten Cato-Buchs von Autor Hermann Vinke – und ließ sich von den ausdrucksvollen Gesichtszügen inspirieren zu 26 bemerkenswerten Collagen, Papier- und Pappreliefs, in denen auch Brodwolfs sogenannte Tubenfiguren, geformt aus ausgedrückten Farbtuben und kopflos, eine neue Dimension entfalten.

Mit Mischtechniken und verschiedenen Materialien setzt sich Brodwolf „mit dem Bildnis und Schicksal von Cato auseinander“, erklärt Dr. Barbara Strieder, die die Ausstellung beim Kunstverein kuratiert hat. Die Kunsthistorikerin lebt in Kleve am Niederrhein, ist voriges Jahr als Leiterin des Museums Schloss Moyland in den Ruhestand gegangen und hat nun umso mehr Zeit für ihr Wirken im Beirat des Fischerhuder Kunstvereins. „Mindestens zur Hälfte“ nämlich sei sie Fischerhuderin, sagt Strieder, die schon als Kind ihre Ferien im großelterlichen Sommerhaus an der Wümme verbrachte und nun selbst eine Wohnung im Ort hat. „Ich bin oft da“, erzählt sie.

In seinem Zyklus thematisiert Brodwolf „Leitmotive wie Kopf – Leib, Catos Traum, Folterung und Pietà“, schildert Strieder. Der Zyklus lebe von der Spannung zwischen der Härte des erlittenen Unrechts und der inneren Kraft Catos, sich davon nicht brechen zu lassen, sondern an den Sieg der Liebe und des Guten zu glauben – ein Statement der Hoffnung, das auch der Titel „Cato lebt weiter“ widerspiegele: „Das ist die Botschaft.“ Collagierte Porträts aus weißem Papier, für die Catos Foto von 1941 die Vorlage war, sind ein wiederkehrendes Motiv: „Von diesen Bildnissen geht ein stilles Leuchten aus. Das kräftige Rot lässt an Blut in der Doppelbedeutung von Verletzung und Lebensstrom denken“, erklärt Strieder. Diese Bildnisse zeigten eine Frau, die über der grausamen Realität stehe, die sich Würde und Menschsein bewahrt habe.

Auch in den Briefen, die Cato aus ihrer zehnmonatigen Haft an Familie und Freunde schrieb, „findet sich keine einzige Klage“, ergänzt Autor Hermann Vinke, der mehrere Bücher zu Cato Bontjes van Beek veröffentlicht hat. Selbst in den Abschiedsbriefen kurz vor ihrer Hinrichtung „galt ihre Sorge immer nur den anderen“. Für Vinke „gehört Cato auf die gleiche Ebene wie Sophie Scholl“, was die Wahrnehmung und Würdigung des Widerstands angehe. Da gebe es jedoch noch Nachholbedarf. Vinke hebt insbesondere den geistigen Widerstand hervor, der sich in dem manifestiere, „was Cato während ihrer zehnmonatigen Haft geschrieben hat“: Das sei eine neue Dimension, „das ist das, was Cato ausmacht“.

Die Erinnerung an die menschenverachtenden Verbrechen der Nazis wachzuhalten, findet Vinke dringlicher denn je „in einer Zeit, in der die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind“. Der Journalist und Autor engagiert sich deshalb in dem gleichnamigen Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. „Nicht nur reden, sondern machen“, auch das habe Cato Bontjes van Beek vorgelebt.

Vernissage und Öffnungszeiten Am Samstag, 5. August, wenn sich der Todestag der vom Nazi-Regime hingerichteten Fischerhuder Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek zum 80. Mal jährt, eröffnet der Kunstverein in Buthmanns Hof um 18 Uhr die Ausstellung von Jürgen Brodwolfs Zyklus „Cato lebt weiter“. Kuratorin Dr. Barbara Strieder führt die Gäste in die Ausstellung ein, Autor Hermann Vinke liest aus Briefen Cato Bontjes van Beeks und Leander Kippenberg spielt Bach auf dem Violoncello. Was bedeutet Cato für junge Frauen heute? Darüber sprechen Greta Straßenburg und Nele Meyer mit Blick auf die angeschlossene Giebel-Ausstellung über den Cato Bontjes van Beek-Jugendpreis für aktives Erinnern. „Cato lebt weiter“ ist bis zum 5. November in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2 in Fischerhude, zu sehen – donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Auf ein ergänzendes Detail in der Brodwolf-Ausstellung macht Saskia Bontjes van Beek, Nichte Catos und Hüterin des Fischerhuder Familienarchivs, aufmerksam: In einer Nische hängt das kleine Landschaftsaquarell, das Olga Bontjes van Beek am Abend des 5. August 1943 an der Wümme malte – zur Todesstunde ihrer Tochter, über die sie zu dem Zeitpunkt keine Kenntnis hatte, die sie aber womöglich fühlte.

Zur Ausstellung gehört ebenfalls Brodwolfs Installation „Das Lesezimmer“, die 32 Buchobjekte aus Papier und Glas umfasst, die verschiedene Aspekte von Catos Schicksal mehr oder weniger abstrakt thematisieren. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen die Bücher aus den Regalen des Lesezimmers nehmen und sie, am dazugehörigen Tisch sitzend, betrachten“, ermuntert Dr. Barbara Strieder. So werde das Werk buchstäblich begreifbar – es entstehe „eine intime Situation der Annäherung an Cato und an Brodwolfs Auseinandersetzung mit ihr“.

Das Begleitprogramm zur Ausstellung „Cato lebt weiter“ in Buthmanns Hof in Fischerhude Sonntag, 6. August: 14 Uhr Kuratorinnenführung mit Dr. Barbara Strieder und 15 Uhr Rundgang zu Stätten in Fischerhude, die für Cato Bontjes van Beek von Bedeutung waren, mit Kulturhistorikerin Petra Dzudzek-Edler (Startpunkt Buthmanns Hof, Dauer etwa anderthalb Stunden); Samstag, 19. August: 19.30 Uhr Vorführung von Dagmar Brendeckes und Walter Bruns Dokumentarfilm „Cato. Der Widerstand der Cato Bontjes van Beek (1920-1943)“ und anschließend Gespräch mit Armin Fausten, Produzent und Kameramann; Freitag, 25. August: 17 Uhr Vortrag von Autor Stefan Roloff über „Begegnungen mit der ,Roten Kapelle’ – Gespräche mit Tim und Mietje Bontjes van Beek sowie Rainer Küchenmeister und Katja Meirowski“; Donnerstag, 28. September: 20 Uhr Vortrag von Hermann Vinke über „Cato Bontjes van Beek – Briefe aus dem Gefängnis“; Sonntag, 5. November: 11 Uhr Rundgang zu Stätten in Fischerhude, die für Cato Bontjes van Beek von Bedeutung waren, mit Kulturhistorikerin Petra Dzudzek-Edler (Startpunkt Buthmanns Hof, Dauer etwa anderthalb Stunden); 15 Uhr Kuratorinnenführung mit mit Dr. Barbara Strieder zur Finissage; 15.30 Uhr Gespräch von Hermann Vinke und Ron Manheim unter dem Titel „Gedenken – mehr als Erinnern“ über Cato Bontjes van Beek und ein auf die Zukunft gerichtetes Gedenken.