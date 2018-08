„Café Kinderwagen“ startet in Fischerhude

Elterntreff im Gemeindezentrum eröffnet

+ Sie leiten das Elterncafé in Fischerhude: Erzieherin Sabrina Petzold (links) und Familienhebamme Dorothee Schlüter. - Foto: Landkreis

Fischerhude - Vier Elterncafés gibt es schon im Landkreis – ein fünftes „Café Kinderwagen“ lädt jetzt in Fischerhude werdende Eltern sowie Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren regelmäßig einmal die Woche zu einem Besuch ein. „Das ‚Café Kinderwagen‘ ist ein besonderes Café“, erklärt Barbara Dedekind von der Koordinierungsstelle Netzwerk Frühe Hilfen im Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises. Denn neben Kaffee und Plausch könnten Eltern und ihre Kleinsten dort auch professionelle Unterstützung erfahren. In Fischerhude steht die Familienhebamme Dorothee Schlüter vom Verein Sofa den Eltern als Ansprechpartnerin für gesundheitliche Fragen zur Verfügung, die Erzieherin Sabrina Petzold vom Verein ambulanter Erziehungshilfen weiß Rat in pädagogischen Belangen.