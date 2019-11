Bürgermeisterwahl 2020 ?

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Durchaus denkbar, dass Ottersberg außerplanmäßig schon nächstes Jahr einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählt. Eigentlich währt die Amtszeit von Horst Hofmann bis Ende Oktober 2021 – allerdings erfüllt der 64-Jährige Mitte 2020 die Voraussetzungen, sich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Ob er davon Gebrauch macht, darüber „ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen“, sagt Bürgermeister Horst Hofmann auf Nachfrage. Aber „die Tendenz ist da“.

Dass Hofmanns Überlegungen konkreter Natur und zumindest in der Führungsetage des Rathauses Gesprächsthema sind, untermauert der frisch aktualisierte Entwurf des kommunalen Haushaltsplans für 2020: Auf der Ausgabenseite hat die Gemeindeverwaltung eine neue Kostenstelle angelegt – 18 500 Euro für die Organisation einer Bürgermeisterwahl.

Hofmann war 2006 zum hauptamtlichen Bürgermeister des Fleckens Ottersberg gewählt worden, der Chef der Kommunalverwaltung und oberster Repräsentant der Gemeinde in Personalunion ist. Zuvor war der Otterstedter als Bauingenieur beim Landkreis beschäftigt und ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Unter anderem führte Hofmann viele Jahre die CDU-Gemeinderatsfraktion als Vorsitzender.

2014 wählten die Bürgerinnen und Bürger des Fleckens den Rathauschef in seine zweite Amtszeit. Die endet am 31. Oktober 2021. Allerdings kann Hofmann schon nächstes Jahr einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand stellen. Das vorzeitige Ausscheiden aus dem Amt ist laut Kommunalverfassung möglich, wenn der Hauptverwaltungsbeamte mindestens 65 Jahre alt ist und das Amt in der laufenden Wahlperiode seit mindestens fünf Jahren innehat. Von der Regelung machte zuletzt der langjährige Oytener Verwaltungschef Manfred Cordes Gebrauch.

Der Ottersberger Kollege Horst Hofmann erfüllt die Voraussetzungen am 1. Juli 2020: An dem Tag wird der Bürgermeister 65 Jahre alt und hat mehr als fünf Jahre seiner laufenden Amtswahlzeit absolviert. Ob er ein Jahr früher als geplant den Chefsessel im Rathaus abgibt, darüber denkt Hofmann nach, wie er einräumt. Die „finale Entscheidung“ will er am Wochenende treffen. Loszulassen würde ihm hörbar schwerfallen: „Ich fahre ja gerne jeden Tag ins Rathaus. Mit den Kollegen dort zu arbeiten, macht richtig Spaß.“

Entscheidender jedoch scheint das Ungesagte: Hofmanns Verhältnis zu den politischen Vertretern im Rat ist seit vielen Jahren angespannt. Stress und Streit gab's schon reichlich beim letztlich politisch an die Wand gefahrenen Biomasseheizkraftwerk, und spätestens seit der E-Werks-Affäre 2013/14, in deren Zuge Teile des Rats den Bürgermeister mit heftiger persönlicher Kritik bis hin zur Dienstaufsichtsbeschwerde überzogen, scheint das gegenseitige Vertrauen irreparabel beschädigt. Inzwischen krittelt selbst Hofmanns frühere treue CDU-Fraktion offen am Bürgermeister und seinem Kommunikationsstil herum. Das hinterlässt Spuren beim Amtsinhaber. Und dürfte deutlich weniger Spaß machen als die internen Verwaltungsgeschäfte.

Falls sich der Bürgermeister zum vorzeitigen Abschied aus dem Amt entschließen sollte, kann er die Entscheidung und ihre Verkündung nicht mehr viel länger hinauszögern: Eine Bürgermeisterneuwahl für einen nahtlosen Amtswechsel im Sommer oder Herbst bräuchte schließlich Vorlauf: Kandidaten-Nominierung, Wahlkampf und die Wahl selbst nehmen mindestens sechs Monate Zeit in Anspruch.

Zwei mögliche Bewerber um die Hofmann-Nachfolge gelten als offenes Geheimnis. Tim Weber, Fraktionsvorsitzender der Freien Grünen Bürgerliste im Rat, hat sich in den vergangenen Jahren in der Gemeindepolitik profiliert. „Ich spiele mit dem Gedanken zu kandidieren“, bestätigt Weber. Gleiches gilt für Reiner Sterna, Parteivorsitzender und Vize-Fraktionsvorsitzender der Ottersberger CDU: „Seit ich Gemeindepolitik mache, also seit 2006, ist es mein Ziel, Bürgermeister zu werden. Mein Interesse ist da, aber natürlich entscheiden letztendlich der Vorstand und die Mitgliederversammlung, wen die CDU für eine Wahl nominiert.“