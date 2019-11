Bürgermeister Horst Hofmann geht 2020

+ Horst Hofmann

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Wie erwartet hat Ottersbergs Bürgermeister Horst Hofmann am Montag seinen vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand gegen Jahresmitte 2020 bekannt gegeben. Dass er konkret über den Abschied vom Amt nachdenkt, hatte Hofmann (64) bereits am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt (wir berichteten). Das vorzeitige Ausscheiden ist laut Kommunalverfassung möglich, wenn der Hauptverwaltungsbeamte mindestens 65 Jahre alt ist und das Amt in der laufenden Wahlperiode seit mindestens fünf Jahren innehat. Diese Voraussetzungen erfüllt Hofmann ab 1. Juli 2020. „Ich habe mich entschlossen, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Ich werde den entsprechenden Antrag bei der Kommunalaufsicht einreichen und somit voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 in den Ruhestand gehen“, teilte der Bürgermeister jetzt offiziell mit.