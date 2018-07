Bürgerbus begrüßt 200 000. Gast

ottersberg - Von Lisa Duncan. Eine richtige Vielfahrerin hat der Bürgerbusverein Ottersberg gestern mit der 85-jährigen Inge Pogson als 200 000. Fahrgast geehrt. Sie nutzt ihn als Verkehrsmittel schon „solange es den Bürgerbus gibt“, also seit der Gründung im November 2011.

Komfortablerweise wohnt die Otterstedterin nämlich direkt gegenüber der Haltestelle. Von dort aus nutzte sie mal längere, mal kürzere Strecken – etwa zu den Stationen „Damm“, zum Busbahnhof oder nach Posthausen. Heute früh kam sie gerade von einem Arztbesuch, als sie beim Einsteigen von den Gratulanten überrascht wurde. Indes ist es für Inge Pogson eine der letzten Fahrten mit ihrem bevorzugten Verkehrsmittel, denn am Samstag zieht sie weg aus Otterstedt zu ihrem Sohn in den ostfriesischen Ort Norden. Ob es dort auch einen Bürgerbus gibt, konnte die Rentnerin nicht sagen.

Von „einer Jubiläumszahl, die beachtenswert ist“, sprach Henning Struckmann, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Ottersberg. Dass sich die Fahrgastzahlen so gut entwickeln würden, damit habe man bei der Gründung des Vereins 2011 wohl nicht gerechnet. Bereits im November 2012 sei die Nachfrage so groß gewesen, dass der Verein, der nur ein Fahrzeug betrieb, Kapazitätsprobleme bekam: Bis dahin zählte er 20 000 Fahrgäste. Bereits im April 2013 nahm der Verein daher schon die zweite Buslinie in Betrieb.

„Das war ein geniales Konzept“, so Struckmann. Stündlich beförderte der Bürgerbus Fahrgäste vom Bahnhof Sagehorn und zurück – und steigerte sich noch stetig: Bereits im November 2015 begrüßte der Verein seinen 100 000. Fahrgast. „Den Spitzenwert von 36 000 Buspassagieren im Jahr 2016 werden wir aber nicht mehr erreichen können“, betonte Vereinsvorsitzender Struckmann.

Rund zehn Prozent der Fahrgäste sind Senioren

Mit der Übernahme der regionalen Buslinien durch den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) und dem erweiterten Fahrangebot, das damit einherging, konnte der Bürgerbus seine lukrativen Linien nicht mehr fahren: „Wir fahren nur noch in den Randzeiten“, so Struckmann. Daher sei davon auszugehen, dass sich der Bürgerbus künftig bei um die 30 000 Kunden jährlich einpendeln werde.

Obgleich der Bürgerbusverein eines seiner Ziele darin sieht, Senioren die Mobilität zu erleichtern, machten ältere Menschen nicht den Löwenanteil der Fahrgäste aus, stellte Struckmann außerdem fest. „Senioren sind gefühlt vielleicht zehn Prozent unserer Gäste“, erklärte er in puncto Fahrgaststruktur. Die meisten seien derzeit Berufspendler (etwa 20 Prozent) und Schüler beziehungsweise Studenten (ebenfalls 20 Prozent). Jugendliche in der Freizeit nutzten das Gefährt zu rund 15 Prozent, gleiches gelte für Familien mit Kindern. Zudem seien weitere zehn Prozent der Fahrgäste Menschen, die einen Behindertenausweis haben und daher kostenlos fahren können. Flüchtlinge und Migranten machten hingegen nur fünf Prozent aus.

Neuer Bus für Frühjahr 2019 erwartet

Inzwischen ist der alte Bus in die Jahre gekommen, sodass der Verein die Mittel für einen Ersatzbus bereits beantragt hat. Im Frühjahr 2019 wird er voraussichtlich in Betrieb gehen. Dabei soll es sich um ein ähnliches Modell wie den bisherigen diesel-betriebenen Bus handeln.

„Das Besondere am Ottersberger Bürgerbus ist, dass Sie hier mit zwei Bussen unterwegs sind“, sagte Landrat Peter Bohlmann. So gut ausgestattet sei sonst nur das wesentlich einwohnerstärkere Achim. Auf eine fast zehnjährige Tradition blickten die ehrenamtlich getragenen Bürgerbusvereine zurück. 2009 startete Kirchlinteln als erste Gemeinde mit einem Bürgerbus. Damals hatte der Kreistag beschlossen, Bürgerbusse mit einem Investitionskostenzuschuss von 15 000 Euro für Neuanschaffungen zu unterstützen – eine Regelung, die weiterhin greift.

„Viele Probleme der Mobilität im ländlichen Raum sind durch den Bürgerbus bereits gelöst“, fügte Stefan Bendrien von der ZVBN hinzu. Das Verkehrsunternehmen unterstütze die Bürgerbusse, indem es Haltestellen und Fahrplan-Leporellos bereitstelle, sagte Bendrien und lobte die Ehrenamtlichen, „die für 0,0 Euro am Tisch sitzen und sich unfassbar stark engagieren“.

Übrigens sucht der Otterberger Bürgerbusverein immer wieder engagierte Fahrerinnen und Fahrer. Wer Interesse hat, kann sich an Henning Struckmann unter Tel. 04293/ 786848 oder per E-Mail info@buergerbus-ottersberg.de wenden.