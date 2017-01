Im Metronom sagen Fahrgäste ihre Heimatstationen an

Wir stellen eine Sprecherin vor

+ © Archivfoto: Holthusen „Der nächste Halt ist Ottersberg, der schöne Wümmeort...“ Die Marketingstrategen der Metronom-Eisenbahngesellschaft denken sich immer wieder etwas Neues aus. Seit Dezember sagen nun die Fahrgäste einzelne Stationen an – für den Bahnhof Ottersberg erklingt die Stimme von Meike Willenbrock, für den Bahnhof Sagehorn macht Jan Galas die Ansage. © Archivfoto: Holthusen

Oyten / Ottersberg - „Moin, moin, ich bin's, Jan, und es ist kein Witz, es stimmt, es stimmt wirklich – der nächste Halt ist Sagehorn!“ Mensch, die Stimme kenn' ich doch, denkt sich der Zugfahrgast im Metronom, der gerade auf den Bahnhof Sagehorn zurattert. Genau, das ist der Jan, und es ist kein Witz, der Jan Galas von Radio Energy Bremen. Der sagt seit Dezember auf der Strecke Bremen-Hamburg den Reisenden im Metronom seine Heimatstation an. So wie 30 weitere Fahrgäste im Streckennetz der regionalen Eisenbahngesellschaft. Eine Station weiter klingt das so: „Der nächste Halt ist Ottersberg, der schöne Wümmeort, dessen Wappentier die Fischotter sind.“

Na, da haben die Fahrgäste doch wieder was dazu gelernt... Und diese einschmeichelnde Stimme, ist das nicht...? Genau: Meike Willenbrock aus Otterstedt, Leiterin der regionalen MS-Gesprächsgruppe.

Den Zugreisenden eine klare Ansage machen? „Da mach' ich mal mit“, beschloss Meike Willenbrock im Herbst, als sie im Radio von der Idee der Metronom-Eisenbahngesellschaft hörte, unter ihren Fahrgästen nach neuen, ungewöhnlichen Sprecherstimmen für die Stationsansagen im Zug zu suchen.

+ Im Streckennetz des Metronom sagen Fahrgäste den nächsten Halt an – auch für Sagehorn und Ottersberg auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg. © Grafik: Metronom

+ Meike Willenbrock sagt den Halt in Ottersberg an und wirbt dabei für den schönen Wümmeort. Die Otterstedterin war bei weitem nicht die einzige Bewerberin nach dem Aufruf der Metronom-Gesellschaft: Mehr als 600 Probeaufnahmen gingen nach Unternehmensangaben ein, aus denen eine Jury insgesamt 31 neue Ansagen auswählte. Erfahrungen als Sprecher wurden nicht erwartet – vielmehr eine enge, individuelle Verbindung zu dem jeweiligen Bahnhof. „Wir haben nach besonderen Stimmen und Typen entlang unserer Strecke gesucht oder nach einer kreativen Idee für den jeweiligen Ort“, so Unternehmenssprecher Björn Pamperin.

Seit Mitte Dezember sind die ausgewählten Heimatstationsansager im Metronom auf Sendung. Dass sie den Ottersberger Halt ansagt, wusste Meike Willenbrock bis gestern gar nicht: „Die haben sich nach meiner Bewerbung nie wieder bei mir gemeldet“, sagt die überraschte Otterstedterin, die sich umso mehr freut, dass ihre Werbung für den Wümmeort mit seinen Fischottern Anklang fand.

Dass ihre Stimme so professionell klingt, kommt nicht von ungefähr: „Ich hab' zehn Jahre bei Dodenhof an der Information gearbeitet und Durchsagen gemacht“, lacht Meike Willenbrock. Das übt natürlich. Und so brauchte sie nur drei Anläufe, bis sie selbst zufrieden war mit ihrer Sprachnachricht, die sie im Herbst per WhatsApp an die Marketing-Strategen des Metronom schickte.

Ihrer Kreativität haben aber nicht nur einzelne Metronom-Fahrer freien Lauf gelassen. Rolf und der „ChorAoke“ besingen zum Beispiel im Landkreis Rotenburg zusammen den Halt in Unterlüß. Ebenso musikalisch geht's kurz vor Himmelpforten zu mit: „Summ, summ, summ, Bienchen summ herum... Unser nächster Halt ist Bienenbüttel.“ Die Stationsansagen sind übrigens nicht automatisch zu hören – sie müssen vom Lokführer manuell geschaltet werden.

„Vielfalt des Landes zeigen“

Die Idee zu der Aktion tüftelten die Metronom-Mitarbeiter selbst aus. „Wir wollten so die Vielfalt des Landes zeigen und unsere Fahrgäste buchstäblich zu Wort kommen lassen“, sagt eine Metronom-Sprecherin. Dass diese und ähnliche Aktionen bei den Kunden gut ankommen, habe sich bereits vor einigen Jahren gezeigt. „Die Ansagen, die wir damals hatten, waren Comedy-Ansagen, die von Stimmimitatoren gesprochen wurden. Ansagen von unseren Fahrgästen hatten wir bisher noch nicht“, ergänzt die Sprecherin.

Die Macher sind mit der Resonanz auf diese Aktion sehr zufrieden. Grundsätzlich sei es aber so, dass die Kampagnen lediglich für eine gewisse Zeit eingeplant würden. Die jeweilige Periode reiche meistens bis zum Fahrplanwechsel.

pee / ubu