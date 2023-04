Fischerhuder Umzugspläne: Brüning geht nach Bremen, Landarztpraxis kommt

+ © Holthusen Die Brüning Group verlässt ihren Stammsitz an der Landstraße in Fischerhude. © Holthusen

Die Brüning Group zieht zur Mitte des Jahres von Fischerhude nach Bremen. Im Bürogebäude soll nun eine Landarztpraxis einziehen.

Fischerhude – Die Brüning Group, deren Kerngeschäft der internationale Handel mit energieliefernden holzigen Rohstoffen ist, schließt zur Jahresmitte den Unternehmensumzug vom Fischerhuder Stammsitz in die Bremer Überseestadt ab. Für die Nachnutzung des markanten Bürogebäudes an der Landstraße schließt Geschäftsführer Arnd Brüning gerade die Mietverträge.

Brüning geht nach Bremen, Landarztpraxis kommt: Mietverträge werden geschlossen

Ins Erdgeschoss ziehen Brüning zufolge die Werkstatt einer Hörakustikerin sowie die Fischerhuder Landarztpraxis von Dr. Christoph Engelke und Dr. Jochen Miesner ein. Die Landarztpraxis mit insgesamt vier Ärzten stoße am jetzigen Standort im Krummen Ort räumlich an ihre Grenzen und könne sich an der Landstraße auf 350 Quadratmeter erweitern. Wenn die Brüning-Belegschaft voraussichtlich Anfang Juli aus dem Bürogebäude ausgezogen ist, soll der Umbau beginnen, sodass die Arztpraxis nach Brünings Worten im November einziehen kann.

„Unten ist dann nur noch ein Raum frei“ – der große Meeting-Room, den Brüning behalten und weiterhin als Schulungs- und Versammlungsraum anbieten will.

Die obere Etage in dem Komplex bleibt Bürofläche: zum einen für die fünf Mitarbeiter von Brünings Family Holding, die Immobilienprojekte von öffentlicher Relevanz entwickelt, zum anderen für die Bau- und Planungsgesellschaft Bremen Buildings, die derzeit ein paar Häuser weiter an der Landstraße ihr Büro hat und mit dem 15-köpfigen Team dann in größere Räume umsiedelt.

Brüning Group zieht in die Bremer Überseestadt: neues Büro auf dem Kellogg-Areal

Die rund 70 Beschäftigten der Brüning Group, die jetzt noch am Standort Fischerhude arbeiten, wechseln zur Jahresmitte in das neu gebaute Hauptquartier der Unternehmensgruppe auf dem alten Bremer Kellogg-Areal. Ebenso die Mitarbeiter, die Brüning schon vor fünf Jahren aus Platznot in gemietete Büroräume ans Weserufer ausgesiedelt hatte, nachdem sein Plan, zu Hause in Fischerhude groß neu zu bauen, an politischen und dörflichen Querelen und Widerständen gescheitert war.

Im neuen Bremer Stammhaus beschäftigt das Unternehmen dann 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – insgesamt sind es 230 an mehreren Standorten im In- und Ausland. „Im Nachhinein ist es gut, dass es mit dem Neubau in Fischerhude nicht geklappt hat“, stellt Arnd Brüning fest. Aus der anfänglichen großen Enttäuschung sei eine Aufbruchstimmung im Unternehmen entstanden, beflügelt auch durch Flair und Ambiente in der Überseestadt. „Ich freue mich, wenn wir in Bremen sind“, sagt der Fischerhuder. Für seinen Heimatort sei das an manchen Stellen weniger schön, weil mit der Brüning-Belegschaft auch Kundschaft verloren gehe. Dass Brüning nach dem Wegzug keine Gewerbesteuern mehr im Flecken Ottersberg zahlt, wird die Gemeinde zu spüren bekommen. Die Einbuße dürfte keine kleine sein: Nach eigenen Angaben erwirtschaftet der nationale Biomasse-Marktführer einen Umsatz von 220 Millionen Euro.