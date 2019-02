„Da blutet einem das Herz“

Über 200 Jahre alte Eiche am Ebbensiek bis auf den Stamm abgesägt

+ Abgesägt: die 210 Jahre alte Eiche am Ebbensiek.

Fischerhude - VON PETRA HOLTHUSEN. „Eine Sünde - abartig“ hat jemand auf ein Stück Folie geschrieben und an dem dicken Stapel Äste befestigt, der übrig geblieben ist von einem der mutmaßlich ältesten Bäume in Fischerhude. Am Dienstag sägte der kommunale Bauhof am Ebbensiek eine mächtige, das Straßenbild prägende Eiche ab, und das stößt nicht bei allen auf Verständnis. Einen zu traurigen Anblick bietet der von einem Gutachter auf 210 Lebensjahre geschätzte Baum, von dem einige Meter Stamm stehengeblieben sind und dessen gekappte Ausläufer, jeder für sich allein dick wie ein stattlicher Baum, wie riesige Wunden in den Himmel zeigen. Die für krank befundene Eiche wird jetzt absterben.