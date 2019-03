29-Jährige muss für Ex-Freund büßen: „Blöd und blind“

Ottersberg/Verden – Waren die Mutter und die Ex-Freundin eines im Mai 2018 vom Landgericht Verden zu vier Jahren Haft verurteilten Betrügers an dessen Taten beteiligt? Die 63-Jährige aus Sittensen und die 29-Jährige aus Wilstedt, zum Tatzeitpunkt mit ihrem Partner in Ottersberg wohnhaft, müssen sich in Verden vor der 7. Großen Strafkammer verantworten. So wie der bereits verurteilte 30-Jährige. Es geht um Betrug in Verbindung mit Leasingverträgen. In 20 Fällen sollen Kunden Anzahlungen geleistet, aber nie ein Fahrzeug bekommen haben.

Geplant war ursprünglich ein Prozess gegen alle drei Angeklagten. Beginnen sollte dieser im Mai 2017, doch dann wurde das Verfahren gegen die beiden Frauen abgetrennt. In der ursprünglichen Anklageschrift, die somit beim jetzigen Prozessauftakt erneut verlesen wurde, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Mutter, Sohn und Ex-Freundin „arbeitsteilig“ tätig waren. Das Unternehmen sei dafür im Januar 2015 gegründet worden. Der Tatzeitraum endet im Juni 2015.

Geworben wurde mit „Fahrzeugleasing ohne Schufa“ und ein „unkomplizierter Weg zum Traumwagen“ wurde versprochen. Die Kunden leisteten Anzahlungen, aber es sei in keinem der 20 Fälle zur Fahrzeugauslieferung gekommen. „Sie handelten in dem Bewusstsein, dass weder sie noch andere in der Lage sein würden, die Fahrzeuge zu beschaffen und hatten dies auch nicht vor“, heißt es in der Anklageschrift. Rechnet man die von Staatsanwalt Martin Schanz verlesenen Anzahlungen zusammen, kommt man auf über 50 000 Euro. In sieben weiteren Fällen, an denen die Mutter nicht beteiligt gewesen sei, geht es um Bestellungen von Büromaterial.

„Die 63-Jährige pflegte den Internetauftritt und stellte Angebote von Fahrzeugen ein“, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Zudem soll sie vom Firmenkonto einmal 4 900 Euro abgehoben haben. Geld, dass aus den Anzahlungen der geprellten Kunden stammen soll. Über ihren Verteidiger erklärte sie, Inserate im Internet geschaltet zu haben. Von strafbaren Handlungen habe sie nichts gewusst. Sie habe dies als legale Tätigkeit angesehen und auch für andere Autofirmen Internetauftritte betreut. Das Geld habe sie nicht abgehoben.

Das Unternehmen lief auf den Namen der 29-Jährigen. „Ich war blöd und blind“, räumte die scheinbar selbst geprellte Ex-Freundin ein, denn sie muss nun für alle Schulden aufkommen. „Kann man so blöd sein?“, fragte der Vorsitzende Richter Markus Tittel offen. „Da war ich es“, erwiderte die junge Frau. Ihr damaliger Partner habe ihr erzählt, dass er sich wegen seiner Ex-Frau nicht selbstständig machen könne. Darum sei die Firma auf ihren Namen angemeldet worden. Mit den Geschäften haben sie nichts zu tun gehabt und von den Vorstrafen des Ex habe sie erst später erfahren. Offenbar nach der Verhaftung des Mannes. „Auf dem Dachboden habe ich einen Brief gefunden“, erklärte sie.

Die Firmenadresse in Wilstedt diente als Scheinadresse. „Dort wurden lediglich Postsendungen angenommen“, heißt es in der Anklageschrift. Das Büro habe sich in der Wohnung des Paares in Ottersberg befunden. Der Prozess wird fortgesetzt.

wb

