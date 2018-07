Herbstmarkt in Ottersberg: „Es könnte eigentlich schon losgehen“

Ottersberg - Immer am vierten Wochenende im September geht’s richtig rund auf dem Festplatz am Mühlenweg. In diesem Jahr feiert der Flecken Ottersberg seinen großen Herbstmarkt vom 21. bis 23. September – mit Karussells und Kirmesrummel, Disco, buntem Festumzug und Gewerbeschauzelt.

Die Vorbereitungen sind weit gediehen: „Es könnte eigentlich schon losgehen“, resümierte Hannah Schwarz-Kaschke, Sprecherin des Organisationsteams, nach dem jüngsten Arbeitstreffen der Markt-Macher mit dem Marktausschuss der Gemeinde.

Am Ablauf des Marktes mit Disco am Freitag, Umzug, Markteröffnung, Bierfassanstich und Ottersberger Abend am Samstag sowie mit Zeltgottesdienst, Marktspektakel, Luftballon-Fliegen, Finale im Zelt und abschließendem Feuerwerk am Sonntag soll sich nichts ändern.

Intensive Gedanken haben sich die Markt-Macher jedoch um die Gestaltung des Bereichs zwischen der Markt-Pforte und dem Marktplatz gemacht: „Um nicht wieder eine Leere entstehen zu lassen, soll trotz der fortgeschrittenen Zeit noch versucht werden, hier eine Bio-Meile einzurichten“, berichtet Geert Mehlhop vom Orgateam. Dabei sei an Stände mit rein biologisch erzeugten Waren und Lebensmitteln gedacht. Sowohl private als auch gewerbliche Anbieter seien willkommen. Interessierte können sich bei Marktmeister Chris Fehsenfeld im Ottersberger Rathaus melden unter Telefon 04205 / 317021 oder per E-Mail an cfehsenfeld@flecken-ottersberg.de.

Obwohl bislang noch keine Marktprinzessin (oder alternativ mal ein Marktprinz) gefunden wurde, sind sich die Organisatoren sicher, auch den Markt 2018 nicht ohne den jugendlichen Glanz und Charme eröffnen zu müssen.

Gesucht werden auch noch weitere Fußgruppen und Festwagen für den Marktumzug – gerne auch von Vereinen und Gruppen aus den Nachbargemeinden. Marktmeister Chris Fehsenfeld nimmt die Anmeldungen entgegen und gibt Auskünfte.

Das Bühnenprogramm fürs Marktfinale am Sonntagabend steht schon komplett und wird eine abwechslungsreiche Show bieten. Koordinatorin Bärbel Seekamp habe dazu die Zusagen von vielen Akteuren aus Ottersberg und Umgebung bekommen, berichtet Geert Mehlhop. Auch das abschließende Feuerwerk am Ottersberger Himmel sei dank Sponsoren gesichert.

