Bilder mit zeitloser Leichtigkeit

Stillleben von Werner Zöhl als Sonderausstellung im KaFF

+ In den Stillleben von Werner Zöhl gibt es viele Details zu entdecken. Foto: Keppler

Fischerhude - Von Elke Keppler. „KaFF – wie kommt man bloß auf solch einen Namen?“, wunderte sich Bremens Altbürgermeister Henning Scherf, ein enger Freund des Fischerhuder Malers Werner Zöhl, bei der Eröffnung des Museums in der Bredenau. KaFF – der Name steht für Kunst am Fluss Fischerhude und nimmt Bezug auf die Wümme, deren Mittelarm in Sichtweite verläuft. Die alte, wunderbar und überaus aufwendig restaurierte Scheune birgt Schätze, die die Familie Zöhl und der Freundeskreis des KaFF der Öffentlichkeit themenbezogen zugänglich macht.