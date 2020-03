Brand in Mehrparteienhaus: Bewohner lebensbedrohlich verletzt

Menschen aus Obergeschoss gerettet

+ © Schone / Feuerwehr Oyten Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und der Drehleiter aus Oyten bekämpften mehrere Ortsfeuerwehren den nächtlichen Gebäudebrand in Fischerhude, bei dem drei Menschen teils lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. © Schone / Feuerwehr Oyten

Fischerhude – Beim Brand eines Mehrparteienhauses an der Landstraße in Fischerhude haben in der Nacht zu Freitag drei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Ein Mann schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.