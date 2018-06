Maritime Bilderwelten auf Eschels Hoff

Benkel - Wie spannend Kunst mit diversen Werkstoffen wie Glas, Holz und Textilien ist, wie faszinierend in Form von Bildern, Musik und Schmuck, das erlebten die Besucher auf ihrer Entdeckungstour in Benkel und Otterstedt im Rahmen des „KulturLandKultur“-Wochenendes.

In Otterstedt präsentierte die Malerin Karin Makrickas unter dem Titel „Resonanzen oder Das große Rauschen“ großformatige Monotypien, in denen sie Bewegung im Raum, Flüchtiges und Vages interpretiert.

In Benkel zeigten mit Walter Peter, Claudia Sulzberger, Barbara Bayer, Ulrich Schmied, Daniela Wehrmeier und Wolfgang Wehrmeier auf Eschels Hoff gleich sechs Künstler ihre Exponate sowie unweit davon Philipp Rummel den Bogenbau. Aus vorwiegend heimischen Hölzern baut er Bögen, wie sie vor Jahrtausenden unsere Vorfahren zur Jagd einsetzten.

„Ich bin mit der Resonanz zufrieden. Besonders am Sonntag konnten wir zahlreiche Gäste in unserer Galerie begrüßen“, erklärte Galerist Ulrich Schmied, der sich mit der Ausstellung „Boote, Schiffe und Mee(h)r“ mit Werken von Künstlern aus Norddeutschland am Kunstwochenende „KulturLandKultur“ beteiligte. Wer die Ausstellung auf Eschels Hoff verpasst hat, kann sie noch bis Ende August jeweils samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr anschauen. Die Ausstellung entführt in die maritime Welt Norddeutschlands mit ihren Booten, Schiffen, Krabben und Fischen. Besonders auffällig sind die Wehrmeier-Fotografien. Motive, mit der Kamera eingefangen, typisch nordisch, stürmisch und expressiv, kombinieren Daniela Wehrmeier und Wolfgang Wehrmeier zu neuen eigenständigen Bilderwelten mit einer künstlerischen Bild- und Farbkomposition bis hin zur Abstraktion. Auf ihren Entdeckungstouren entlang der Küste hat Daniela Wehrmeier ihre Kamera stets dabei. Für sie ist die Kamera nicht nur Zweck zu bloßer Dokumentation, sondern Instrument zum Ausdruck eigener Gedanken und Gefühle. Mit der Kamera erzeugt sie abstrakte Bildkompositionen aus realen Motiven.

