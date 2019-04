Beklemmende Momente

In glücklichen Momenten spielen die Abiturienten in der DDR 1956 Fußball, wie es junge Leute eben überall tun. Bald wird sich ihr Leben für immer verändern. Fotos: Hägermann

Ottersberg - Von Bernd Hägermann. Noch immer gilt der Denunziant als größter Schuft im ganzen Land. Allerdings nicht überall. Für autokratische Staaten ist das Denunziantentum wichtiges Instrument für Gängelung und Machterhalt. Unrühmliche Beispiele dafür lieferte auch die DDR. Dort galt das Kollektiv viel und der Einzelne wenig. Deutlich wurde das unter anderem 1956, als die Ungarn den Aufstand probten und in der DDR Gymnasialschüler mit zwei Schweigeminuten der Opfer gedachten. Mit dieser Aktion setzten sie ihre Zukunft aufs Spiel.

Diese wahre Begebenheit ist Grundlage des Buches „Das schweigende Klassenzimmer“. Geschrieben hat es Dietrich Garstka als seine eigene Erinnerung, verfilmt hat es Regisseur Lars Kraume. Die 12. Klasse der Freien Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg hat am Wochenende in zwei Aufführungen unter der Regie von Theaterpädagogin Dzenet Hodza und Deutschlehrerin Melanie Korita ein gleichnamiges Theaterspiel aufgeführt.

Nach den Schweigeminuten gerät zunächst der Klassenlehrer, der sonst immer ein „Freundschaft“ auf den Lippen trägt, aus der Fassung. Natürlich meldet er den Vorfall, der sich gegen den brutalen und menschenverachtenden militärischen Armeeeinsatz der sowjetischen „Schutzmacht“ richtet, dem Schuldirektor. Der gibt sich scheinbar gemäßigt, referiert sogar über das Recht auf „positiven Widerspruch“ und verhindert dennoch nicht, dass sich eine Abordnung des Volksbildungsministeriums mit der Sache befasst.

Die hat keinen Sinn für jugendliches Aufbegehren und wenig Verständnis, dass der DDR-Nachwuchs sich beim westlichen RIAS, „dem Sender des Feindes“, informiert. Der hatte berichtet, dass der ungarische Fußballstar Ferenc Puskas bei den Aufständen ums Leben gekommen war. Den Schülerinnen und Schülern dient diese Meldung als Notlüge für die Schweigeminuten. So soll der eigene Druck verringert werden und die pädagogisierenden Volksgenossen besänftigt. Dumm nur: Die Nachricht vom Tod des berühmten Fußballers war eine Falschmeldung.

Die Repressalien in der Schule werden immer größer, in einigen Elternhäusern sind sie kaum geringer. Wenn etwa der Vorsitzende des Stadtrates am Esstisch agitiert und dabei jeden Anstand, auch den gegenüber seiner Ehefrau vergisst, dann ist das einer von etlichen beklemmenden Momenten.

Andererseits: Die Jugend ist schön, es wird viel getanzt – nach der Musik von Little Richard – und zaghaft geliebt. Und wenn dann auch noch Rio Reisers „Junimond“ am sozialistischen Himmel leuchtet, scheint die Welt fast in Ordnung. Sie ist es längst nicht mehr.

Trotzdem lassen die Schüler sich nicht gegeneinander ausspielen. Wer die Idee zu der Schweigeaktion hatte, wird nicht verraten, das Abitur im Osten aber dadurch unmöglich. Die meisten aus der Klasse wechseln später in den Westen.

Es war wie so häufig an der Waldorfschule im Ottersberger Amtshof ein Klassenspiel von sehr guter Qualität. Und die Zuschauer in der gut gefüllten Aula applaudierten kräftig.