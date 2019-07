Begrenzte Zeit für maximale Verschönerung

Ottersberg - Von Lisa Duncan. Kein Kinderlachen hallt während der dreiwöchigen Sommerferien-Schließzeiten über die Flure der Kindertagesstätten im Flecken Ottersberg. Aber von Stille kann ebenso wenig die Rede sein: In der Kita Ottersberg-Bahnhof sind derzeit Handwerker mit Akkuschrauber, Malerausrüstung und Heißkleber zugange.

Die im Jahr 2000 gebaute Einrichtung erhält in ihren drei Gruppenräumen für rund 40 000 Euro Akustikdecken, neue Fußböden, teilweise neue Fenster und einen frischen Wandanstrich. Zudem wird jeder Raum mit einer Kinderküche ausgestattet, die jeweils über einen eigenen Wasseranschluss verfügt.

Seit Montag laufen die Sanierungsmaßnahmen in der Kita Ottersberg-Bahnhof. Ähnliche Arbeiten – auch mit vergleichbaren Kosten – sind in den anderen beiden kommunalen Kitas (Posthausen und Quelkhorn) bereits abgeschlossen. Diese öffnen ihre Türen ab Montag wieder.

In der Kita Bahnhof verschraubt Ulrich Schultze, Seniorchef des beauftragten Malereibetriebs, die Leisten für die neuen Fußböden.

Drei Wochen Zeit für alle durchzuführenden Arbeiten – das ist laut Kerstin Warnken und Ricarda Wilkens vom Gebäudemanagement des Fleckens Ottersberg immer recht knapp bemessen: „Das muss schon passen“, sagt Warnken. „Um es überhaupt zu schaffen, haben die Kitas unterschiedliche Schließzeiten.“ Wobei insgesamt eher zweieinhalb als drei Wochen zur Verfügung stehen, denn die Endreinigung und das Wiedereinräumen der Möbel – mit Unterstützung des Bauhofs – brauche ebenfalls Zeit. „Oft muss die Kita-Leitung an den ersten Tagen etwas improvisieren“, sagt Warnken. Das sei aber deshalb meist unproblematisch, weil in den Sommerferien viele Familien verreisen und dann ohnehin keine Vollbelegung bestehe.

Derzeit reichen die Kapazitäten an den kommunalen Kitas aus, nachdem der Flecken in den vergangenen Jahren alle Einrichtungen räumlich um eine Gruppe erweitert hatte, sagt Ricarda Wilkens. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre aber ebenfalls gezeigt haben, gibt es am Altbestand immer etwas zu tun: „Wenn wir mit den Maßnahmen eines Jahres fertig sind, beginnen wir mit den Planungen für das nächste Jahr“, sagt Wilkens.

Oft müssen notwendige Renovierungsarbeiten auf das nächste Jahr verschoben werden – und das nicht nur aus Zeitgründen: „Neue Fenster sind teuer. Deshalb werden sie zunächst nur in einem Raum ausgetauscht. Die anderen sind im nächsten Jahr dran“, so Wilkens. Stehen aufwendigere Umbauten an, holen sich die Verwaltungsmitarbeiterinnen auch Expertise von außen, und beauftragen einen Architekten mit der Planung.

Oft hängt an den Vorbereitungen aber noch sehr viel mehr dran, wie das Beispiel Akustikdecken zeigt: „Die Stärke und Anzahl der Akustikplatten legen wir nicht willkürlich fest. Vorab hatten wir einen Akustiker beauftragt, der beispielsweise Schall und Nachhallzeiten gemessen hat“, erläutert Wilkens. Bei Fragen wie der Farbgebung von Wänden und Böden hat das Kita-Personal wiederum ein Mitspracherecht. Und schließlich muss das für die Maßnahmen beantragte Geld auch von den zuständigen Gremien (etwa dem Gemeinderat) genehmigt werden.

Manchmal sind leichte Verzögerungen auch wetterbedingt. Fred Gummar vom Malereibetrieb Schultze verlötet die einzelnen Teile des frisch verlegten Kautschukbodens miteinander. Bei Außentemperaturen von 30 Grad muss er damit besonders schnell sein, denn der Kleber, den das Lötgerät auf 400 Grad erhitzt, härtet bei diesen Temperaturen an der Luft besonders schnell aus. Laut Kerstin Warnken verlängern sich durch die hohen Temperaturen auch die Ruhezeiten für den frisch verlegten Bodenbelag, bis die Handwerker bildlich gesprochen an die Decke gehen können. „Der Boden könnte sonst zu weich sein, um Leitern oder andere Gegenstände darauf abzustellen.“