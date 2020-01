Baumgartner beerdigt Bürgermeisterkandidatur

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Jürgen Baumgartner (Die Linke) hat seine Pläne, bei der Direktwahl des neuen hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Ottersberg am 26. April zu kandidieren, begraben. Seinen unfreiwilligen Verzicht erklärte der 67-jährige Kommunalpolitiker am Donnerstag in einer Stellungnahme mit der gesetzlichen Altersgrenze für Wahlbewerber.

Baumgartners Rolle rückwärts kommt nicht unerwartet. Vorige Woche berichtete unsere Zeitung über die Altersgrenze als Hindernis für den von seiner Partei Die Linke für die Kandidatennominierung vorgesehenen Ratsherrn: Laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), dessen Paragraf 80 die Wahl und Amtszeit von Hauptverwaltungsbeamten regelt, kann zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt werden, „wer am Wahltag mindestens 23 Jahre, aber noch nicht 67 Jahre alt ist“. Baumgartner wird dieses Jahr bereits 68.

Er selbst hatte das Problem Altersgrenze zunächst verneint, musste sich jetzt aber den gesetzlichen Regelungen beugen. „Meine Intention mich zu bewerben, waren nicht persönliche Gründe, ich bin bereits Rentner. Als eine Verpflichtung empfinde ich es aber, meiner Gemeinde in diesen schweren Zeiten der Rekordverschuldung zu helfen. Nun kommt mir aber die Niedersächsische Kommunalverfassung in die Quere“, schreibt Baumgartner in seiner Erklärung zum Verzicht auf die Bürgermeisterkandidatur. Dass die Wählbarkeit von Hauptverwaltungsbeamten einer Altersbegrenzung unterliege, die er am Wahltag im April 2020 um zehn Monate überschritten hätte, hält Baumgartner allerdings für „nicht mehr zeitgemäß“. In anderen Bundesländern wie Hessen und Nordrhein-Westfalen sei diese Altersgrenze „seit Jahren schon aufgehoben“.

„Kein Limit, auch nicht in Niedersachsen, gibt es bei der Kommunalwahl 2021 für mich“, erklärt Baumgartner weiter und kündigt für nächstes Jahr seine erneute Kandidatur für den Ottersberger Gemeinderat an: „Ich werde antreten und weiterhin kämpfen für eine links-ökologische Politik.“

Nach derzeitigem Stand werden die Ottersberger Wählerinnen und Wähler am 26. April die Wahl zwischen zwei Bewerbern um die Nachfolge von Bürgermeister und Verwaltungschef Horst Hofmann (CDU) haben: Tim Willy Weber (FGBO) und Reiner Sterna (CDU). Der neue Amtsinhaber wird für sechs Jahre gewählt und tritt den Chefposten im Ottersberger Rathaus am 1. Juli an. Namentliche Wahlvorschläge müssen bis spätestens 23. März bei der Gemeindewahlleitung vorliegen.