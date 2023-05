Mehr Fläche für Museum: Ottersberger Bauausschuss votiert für B-Plan-Änderung für Modersohn-Museum

Von: Nina Baucke

Auf zwei Flurstücken gegenüber des Otto-Modersohn-Museums soll ein neues Ausstellungsgebäude entstehen. Der Kastanienbaum an der Ecke des Grundstücks soll erhalten bleiben. © Baucke

Geht es nach dem Bauausschuss des Fleckens Ottersberg, kann das Otto-Modersohn-Museum seine Ausstellungsfläche erweitern. Denn dafür ist eine B-Plan-Änderung nötig.

Ottersberg – Kann die Otto-Modersohn-Stiftung ihre Ausstellung in Fischerhude erweitern? Geht es nach dem Ausschuss für Bau, Planung und Gebäudemanagement, dann ja: Das Gremium stimmte auf seiner Sitzung am Donnerstagabend für eine Änderung des Bebauungsplanes „Winkelberg“, durch die der Bau eines neuen Gebäudes gegenüber des Bestandes möglich sein soll. Denn ursprünglich sind kulturelle Einrichtungen in einem reinen Wohngebiet, wie es in der Straße In der Bredenau der Fall ist, nicht möglich – zumindest laut des Landkreises Verden, der eine entsprechende Bauvoranfrage geprüft hatte.

„Das bestehende Museum gilt schon als ,Sondergebiet‘“, erklärte Bauamtsleiter Ralf Schack. Konkret dreht es sich um zwei Flurstücke im Bereich „Winkelberg“ mit einer Gesamtfläche von 2 840 Quadratmetern. Darauf soll ein eingeschossiges Gebäude mit ungefähr 800 Quadratmetern Grundfläche entstehen, das Wechsel- und Sonderausstellungen Raum geben soll, unter anderem will die Stiftung dort Teile ihres Bestandes in wechselnden Präsentationen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das setzte allerdings eine Änderung des Bebauungsplanes voraus. Dieser hatte bereits der Fischerhuder Ortsrat zugestimmt.

Bevor allerdings auch der Flecken nachzieht, waren noch einige Fragen offen gewesen, so erkundigte sich Petra Ruers (SPD) nach der alten Kastanie, die an der Ecke der Straßen In der Bredenau und Winkelberg steht. „Aus unserer Sicht ist die Kastanie an dieser Stelle unbedingt erhaltenswert.“

Das sieht die Verwaltung genauso und hatte daher laut Schack den Baum in der Beplanung bereist eingemessen und dokumentiert, um ihn dort auch zu erhalten – zumal er bereits in den bestehenden Bebauungsplänen als geschützt galt. „Deswegen soll die Zuwegung auch über die Straße In der Bredenau erfolgen und nicht über Winkelberg“, verdeutlichte der Bauamtsleiter. Zudem sei man noch in Gesprächen mit der Modersohn-Stiftung, wie das Gebäude auf dem Areal platziert werden soll.

Gesprächsbedarf bei Anwohnern

Aber auch bei Anwohnern gab es noch Gesprächsbedarf, unter anderem, ob es in dem neuen Gebäude ein Café geben werde – was nicht der Fall ist, wie Schack klarstellte, „zumindest ist im Moment keines angefragt. Aber das kann in der Festsetzung immer noch geregelt werden.“ Auch Parkplätze sind auf dem Grundstück nicht geplant, „die Fläche wird für das Gebäude benötigt“, so Schack. Allerdings seien die Parkplätze „ein Detail, dass wir noch mit dem Antragssteller beraten müssen.“

Angesichts der umgebenen hohen Bebauung sah Holger Wieters-Froehlich (FGBO) die Reduzierung der Planung auf ein eingeschossiges Ausstellungsgebäude bereits als einen positiven Effekt. Und Micha Recklies (Grüne) betonte, dass der Flecken froh sein könne, eine Einrichtung wie das Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude zu haben. „Das ist bereits ein Global Player, und dann sollten wir das auch unterstützen.“ In Kürze entscheidet der Verwaltungsausschuss über die B-Plan-Änderung, und am 8. Juni liegt der Beschluss dann dem Rat vor.