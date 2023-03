Bao Doan ist neuer Wirtschaftsförderer in Ottersberg

Von: Petra Holthusen

Bao Doan (r.) ist neuer Wirtschaftsförderer des Fleckens Ottersberg und Nachfolger von Timo Erdelmeier (l.). © Holthusen

Ottersberg – Mit unternehmerischen Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Digitalisierung beschäftigt sich Bao Doan (36) schon sein ganzes Berufsleben lang. Theoretisch im Studium der Betriebswirtschaftslehre, das er mit einem Master in Unternehmensführung abschloss. Im eigenen Erleben als Chef des Küstenhotels, das er im ostfriesischen Norddeich von seinen Eltern übernommen hatte. Später als Führungskraft bei der Agentur für Arbeit mit dem Fokus auf Azubi-Gewinnung und Selbstständigen-Betreuung. Ab sofort stellt Bao Doan seine Expertise und Erfahrungen den rund 140 Unternehmen im Flecken Ottersberg zur Verfügung: Als neuer Wirtschaftsförderer der Gemeinde tritt er zum 1. April die Nachfolge von Timo Erdelmeier an.

Seine Arbeit aufgenommen hat der 36-Jährige schon Anfang März. Gut vier gemeinsame Wochen nutzten Doan und Erdelmeier für die Amtsübergabe, Kennenlerntreffen und Unternehmensbesuche.

Erdelmeier war Mitte 2021 als erster Inhaber der neu geschaffenen Wirtschaftsfördererstelle in der Gemeindeverwaltung gestartet. Sein Auftrag: sich als exklusiver Ansprechpartner für Gewerbetreibende um deren Bedarfe zu kümmern, Investitionen und Innovationen, Erweiterungen und Neuansiedlungen zu unterstützen und so gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der Unternehmenslandschaft im Flecken zu schaffen. Erdelmeier richtete seinen Fokus auf die Fördermittelbeschaffung: „Das ist ein Dschungel, viel zu kompliziert für die Unternehmen.“ Mit seinem Know-how und Netzwerk generierte Erdelmeier für örtliche Firmen hohe Zuschüsse für Projekte, die die Digitalisierung oder Klimaneutralität in Unternehmen voranbrachten.

„Das hat richtig Bock gemacht“, sagt Erdelmeier, „das ist ein Traumjob.“ Der jedoch im öffentlichen Dienst deutlich schlechter bezahlt wird als in der freien Wirtschaft. Deshalb wechselt der 35-Jährige eigenen Angaben zufolge nach weniger als zwei Jahren aus der Kommunalverwaltung in ein Delmenhorster Unternehmen, das professionelles Fördermittelmanagement für Firmen betreibt.

Bao Doan geht den umgekehrten Weg, hat als aufstrebender Manager eine regelrechte Kehrtwende hingelegt. Er verdient im öffentlichen Dienst erheblich weniger Geld als bisher – aber gewinnt enorm viel Lebensqualität, wie er sagt. Elf Stationen von Oldenburg bis Nürnberg hat er allein in sieben Jahren bei der Agentur für Arbeit durchlaufen. „Beim sechsten Umzug hat meine Frau gesagt, sie zieht nicht mehr mit“, seitdem pendelte Doan quer durch die Republik. Zuletzt wurde der Wunsch, für länger irgendwo anzukommen, immer stärker. „Ab jetzt haben wir nur noch eine Wohnung – in Bremen“, sagt er zufrieden. Seine Kinder sind ein und fünf Jahre alt: „Da habe ich viel verpasst, das will ich nicht mehr.“

Auf der Suche nach einer Arbeit, „die mir Spaß macht, die meine Schwerpunkte Fachkräftegewinnung und Digitalisierung abdeckt“ und die mit Familienleben kompatibel ist, stieß der 36-Jährige auf die Ottersberger Stellenausschreibung. Fünf Mitbewerber ließ er im Auswahlverfahren hinter sich. Was die Gemeindeverantwortlichen neben Doans Fachwissen immens beeindruckte, „ist seine Begeisterung für das Unternehmertum, die ganz entscheidend ist“, schildert Bürgermeister Tim Willy Weber.

Betriebliche Fördermittelprogramme will auch der neue Wirtschaftsförderer im Blick behalten, „aber ich habe mir auch neue Ziele gesetzt“, sagt Doan. Beispielsweise will er Unternehmen darin unterstützen, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren, bisherige Hilfs- zu neuen Fachkräften zu entwickeln oder Auszubildende aus dem Ausland zu gewinnen. Um Arbeitnehmer anzuziehen, will der Wirtschaftsexperte die Attraktivität Ottersbergs als Lebensort steigern helfen und sich dafür in Bereiche wie Tourismus, Gastronomie und E-Mobilität einklinken: „Wenn man Menschen langfristig binden möchte, müssen sie sich hier wohlfühlen.“ Die Arbeitgeber will Doan regelmäßig zu Unternehmenforen einladen – „um sich kennenzulernen, auszutauschen und Zukunftsthemen zu besprechen“.