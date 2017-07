Ausstellung über 300 Jahre Migration Ziel

OTTERSBERG / LILIENTHAL - Eine Fahrt zur „Kunstschau in Lilienthal mit Führung durch die dortige Ausstellung „Wohin? Migration in drei Jahrhunderten“ bietet der Gästeführerverein des Landkreises Verden. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr am Ottersberger Rektorhaus Am Brink. Um 14 Uhr beginnt die Führung in der Lilienthaler Kunstschau an der Trupe 6.

Flüchtlingskutschen aus Ostpreußen zu sehen Anschließend wird noch das Kutschermuseum besichtigt, wo unter anderem zwei Flüchtlingskutschen stehen, die den beschwerlichen Weg von Ostpreußen bis Lilienthal fuhren. Abschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Kunstcafé. Die Karten für Eintritt und Führung kosten zehn Euro. Auch neue Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen nimmt Ingrid Stelter unter Telefon 04205 / 2807 bis spätestens Sonntag, 23 Juli, entgegen.