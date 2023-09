Ernüchterndes Ergebnis: Ausschuss stimmt für weitere Finanzierung der Schulsozialarbeit

Von: Anne Leipold

Teilen

Der Flecken Ottersberg wird auch weiterhin die Sozialarbeit an der Wümmeschule und dem Gymnasium finanzieren – trotz entsprechender Zusagen der Landesregierung. © Leipold

Der Schulausschuss des Fleckens Ottersberg stimmt für weitere Finanzierung der Schulsozialarbeit - und kritisiert die Landesregierung.

Ottersberg – In einem waren sich die Mitglieder des Schulausschusses sofort einig. Die Schulsozialarbeit muss weitergehen. „Die Not ist groß, wir brauchen sie, damit die Schüler gut durch den Alltag kommen“, sagte Stefan Bachmann, Vorsitzender des Ausschusses. Die Pandemie, aber auch die Medien würden den Bedarf an Schutz und Orientierung im Alltag verstärken.

Der Haken: „Auf diesem Terrain ist eigentlich das Land zuständig“, erklärte Bachmann. Die damalige Landesregierung hat 2016 die soziale Arbeit in schulischer Verantwortung als Landesaufgabe definiert und wollte sie finanziell dauerhaft absichern, für Realschule wie Gymnasium. „Die Zusage wird nicht eingehalten“, sagte Bürgermeister Tim Willy Weber. Stattdessen bliebe das an der Kommune hängen. „Die Frage ist, wie bekommen wir das Land in Bewegung?“, sagte Bachmann.

53000 für zwei Jahre

Eine Antwort wurde in der Sitzung nicht gefunden. Klar, die bildungspolitischen Sprecher der Parteien und die Landtagsabgeordneten sind die ersten Ansprechpartner. Die Orts-SPD hat Dörte Liebetruth dahingehend die Problematik mitgegeben. Auch aus der Gruppe FDP und CDU sei dies bei den Abgeordneten versucht worden. „Das Ergebnis war ernüchternd“, so Klaus Rebentisch. Kein Wunder, wenn selbst im zuständigen Ministerium die Schulsozialarbeit nicht thematisiert werde, die Wümmeschulleiter Dominik Lerdon bei einem Treffen mit Kultusministerin Julia Willie Hamburg in Hildesheim die Tage feststellen musste. „Sie beschäftigt sich mit vielen Themen, aber nicht mit den wichtigen.“ Auch das Gymnasium fühlte sich mit den Problemen, die die Schüler haben, an den zuständigen Stellen nicht wahrgenommen. „Es herrscht die Vorstellung, am Gymnasium gebe es keine Heterogenität“, sagte Schulleiterin Meike Mattick des Gymnasiums Ottersberg.

Also muss sich der Flecken Gedanken machen, wie er die Stelle der Schulsozialarbeit mit knapp 53 000 Euro für zwei Jahre weiterhin finanziert. Denn, da ist sich Weber sicher, ein Folgeantrag der Schulen werde kommen, der Haushalt aber im Laufe der Jahre schwieriger zu handhaben sein. „Das sieht nach einer dauerhaften Aufgabe aus, können wir die auf Dauer auch leisten?“ Da nun auch die Freie Rudolf-Steiner-Schule von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro für ihre Schulsozialarbeit hätte, taten sich die Gemeinderäte mit ihrer Entscheidung insgesamt schwer. „Ich möchte auf die Kinder schauen, die sind alle gleich und benötigen die gleiche Hilfestellung“, sagte Geschäftsführerin Jannina Stefanovic im Ausschuss. Mobbing, Selbstverletzung, Depression und viele Themen mehr fange die sozialpädagogische Betreuung auch an der Waldorfschule auf. Allerdings ist diese nur für drei Monate über ein Projekt finanziert. „Wir hatten in der ersten Woche 20 Anfragen, Tendenz steigend. Wir haben gemerkt, wie wichtig ein Ansprechpartner ist.“

Die Gemeinde leistet sich ein Gymnasium, also haben wir die Pflicht und Schuldigkeit, es dann auch dementsprechend auszustatten.

Allerdings ist der Flecken als Schulträger für die Waldorfschule nicht zuständig. „Die Gemeinde leistet sich ein Gymnasium, also haben wir die Pflicht und Schuldigkeit, es dann auch dementsprechend auszustatten“, sagte Annegret Reysen (SPD). Schränkte aber ein: „Wir sind nicht Träger der Freien Rudolf-Steiner-Schule, einen Zuschuss sehe ich gerade nicht“, teilte sie die Meinung von Rebentisch und seinen Fraktionskollegen von FDP und CDU.

Eine Unterscheidung, die Weber als schwierig ansah, da beide Zahlungen eine freiwillige Ausgabe des Fleckens sei. Rebentisch forderte eine Vertagung der beiden Anträge, um mehr Klarheit über die Finanzierung zu erhalten, etwa ob die Abgabe des Fleckens an die Waldorfschule, die pro Kopf erhoben werde, erhöht werden könne, wie Reysen nachfragte. Die Vertagung aber wurde abgelehnt.

Und während so die Zahlung der Schulsozialarbeit an Gymnasium und Wümmeschule deutlich bei nur drei Enthaltungen empfohlen wurde, fiel die Entscheidung für die Freie-Waldorf-Schule mit je fünf Ja-Stimmen und Enthaltungen und einer Gegenstimme für eine Empfehlung aus. Als Nächstes wird der Finanzausschuss darüber diskutieren. Und der Flecken wird weiterhin nach Ansätzen suchen, das Land in seine Verpflichtung zu nehmen.