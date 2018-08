Evangelischer Kindergarten Otterstedt weiht Krippe in früheren Feuerwehrräumen ein

Otterstedt - Was Trecker und Mähdrescher gucken angeht, sitzen die „Marienkäfer“ oben in der ersten Reihe. Und wenn dann noch wie neulich Vormittag direkt unter ihrer Nase die Feuerwehr mit Blaulicht und Tatü-tata ausrückt, gibt's richtig Gedränge auf den Bänken vor den fast bodentiefen Panoramafenstern mit Blick auf die Hauptstraße. Auch sonst haben es die ein- und zweijährigen Otterstedter Krippenkinder gut getroffen mit ihren neuen Räumen im Giebel über der Feuerwehrhalle.

Licht- und luftdurchflutet ist der bis unters Dach offene Gruppenraum, in dem seit vier Wochen die 15 Kleinkinder und drei Erzieherinnen der neuen „Marienkäfer“-Gruppe des evangelischen Kindergartens zu Hause sind.

Für die dringend notwendige bauliche Erweiterung der Kita hatte die Otterstedter Ortsfeuerwehr – beide Institutionen arbeiten seit Jahrzehnten Wand an Wand – ihr Dachgeschoss über der Fahrzeughalle abgetreten. Bis sie selbst für ihre zu groß gewordenen Einsatzfahrzeuge das erforderliche neue Domizil im Ort bekommt, verzichtet die Feuerwehr freiwillig auf Schulungsraum und Küche. „Das ist Dorf, das ist Otterstedt“, charakterisiert Kita-Leiterin Gabi Kaleita den Zusammenhalt. Überhaupt bilden hier am Kirchplatz Kindergarten, Grundschule, Feuerwehr, Kirche und Sportverein auf engstem Raum eine eng verknüpfte dorfgemeinschaftliche Einheit.

Wo Feuerwehr und Kindergarten bislang im ersten Stock eine massive Wand trennte, wurde ein Durchbruch gemeißelt. Nahtlos geht es jetzt von der Bewegungshalle der Kita weiter in den Krippenbereich. Bodenbeläge und Wandanstrich sind aus einem Guss, und das Platzangebot in den ehemaligen Feuerwehrräumen ist riesig. Der verwinkelte Ausbau unterm Dach hat seinen eigenen Charme, und dank der ideenreichen Quelkhorner Architektin Heidi Plautz-Mathews wurden nicht nur ein warm und ruhig gestalteter Gruppenraum, ein großzügiges Bad mit Wickeltisch und winzigen Toiletten, ein separater Garderoben- und ein heimeliger Schlafraum geschaffen, sondern noch die eine oder andere Ecke für Lager- und Abstellflächen. Und das in aller Eile: „Im April kamen die ersten Handwerker, im August die Kinder – das war eine Punktlandung“, sagt Kirchenvorstandsvorsitzender Winfried Baumgardt. Dafür haben Erzieherinnen und Kirchenvorständler kräftig mit angepackt. Finanziert hat die bauliche Kita-Erweiterung der Flecken Ottersberg.

+ Erzieherin Sarah Indorf liest in der Kuschelecke zwei kleinen „Marienkäfern“ aus einem Bilderbuch vor. - Foto: Holthusen

Die beiden neu eingestellten Erzieherinnen Sarah Indorf und Saskia Löber sowie die voriges Jahr zum Krippen-Team gestoßene Kollegin Karin Kruse betreuen die „Marienkäfer“. Zum Draußenspielen kraxeln sie treppabwärts und mischen sich auf dem Außenspielgelände unter die 50 größeren Kinder der beiden Kita-Regelgruppen.

Nicht alle „Marienkäfer“ sind neu in der Kita: Ein Großteil der Krippenkinder ist aus dem Übergangsdomizil an der Mühlenstraße ins Stammhaus am Kirchplatz umgezogen. Vor einem Jahr hatte der Kindergarten wegen der Platznachfrage in Windeseile seine erste Krippengruppe als Außenstelle im leerstehenden Erdgeschoss des Hauses von Bürgermeister Horst Hofmann eingerichtet. Aber trotz nun fertiger eigener Krippe kann der Kindergarten diese Übergangslösung nicht aufgeben: Bei Hofmanns an der Mühlenstraße haben schon zehn neue kleine „Spatzen“ in der gleichnamigen Krippengruppe Einzug gehalten – betreut unter anderem von Inge Kastens, die bereits seit Gründung vor 40 Jahren als Erzieherin im evangelischen Kindergarten Otterstedt arbeitet.

Von der Anzahl ihrer Gruppen hat sich die Einrichtung seit vorigem Jahr also verdoppelt, und das Mitarbeiterinnen-Team ist um acht neue auf 18 Kolleginnen gewachsen. „Wir denken jetzt groß in Otterstedt“, sagt Gabi Kaleita, seit 21 Jahren Kita-Leiterin, scherzhaft. Das Neubaugebiet „Seeblick“ und die steigende Geburtenrate sorgen dafür, dass auch das Wachstum des Kindergartens noch nicht zu Ende ist. 17 Kinder hat Kaleita auf der Warteliste, und da finden sie und Kirchenvorstand Baumgardt es doch beruhigend zu wissen, dass auch die Umbaupläne für die Feuerwehrfahrzeughalle unten im Gebäude schon genehmigt sind: Sobald die Feuerwehr auszieht, richtet der Kindergarten hier die nächste Gruppe ein. J pee