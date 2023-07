Eins mit sich und einer anderen alten Haut

Von: Petra Holthusen

Künstlerinnen unter sich: Barbara von Monkiewitsch (l.) und Antke Bornemann (r.) haben die Ausstellung von Anne Hermsen (Mitte) beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof kuratiert. © Holthusen

Fischerhude – „Denkmal für zwei unzertrennliche alte Häute“ nennt Anne Hermsen mit feinem Humor ihre Strickjacke. Die in Blau-, Beige- und Rosé-Tönen geringelte Jacke mit Wollknöpfen und Bommeln ist 50 Jahre alt, viel getragen, weit gereist und hat eine besondere Geschichte. „Da sitzt mein ganzes Fluidum drin“, sagt Anne Hermsen. Alles, was die Künstlerin ausstrahlt, hat die Jacke mit den Jahrzehnten absorbiert. Der 1973 handgestrickte Wegbegleiter war Lohn für ein Auftragsbild und ist heute Teil des Gesamtkunstwerks Anne Hermsen – und für die letzten Tage auch Teil ihrer Ausstellung beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof.

Dort zeigt die Wahl-Fischerhuderin aus Anlass ihres 90. Geburtstages einen Querschnitt ihres Schaffens seit 1950. Der Giebelraum für zeitgenössische Kunst bietet nur Platz für einen ganz kleinen Ausschnitt – der jedoch mit seiner Vielgestaltigkeit verblüfft und begeistert. Verschwimmende Tuschezeichnungen von Tanzenden, Blumenstillleben in explosiven Farben, feine Landschaften in Öl und federleichte Aktstudien hängen dicht an dicht. In der Mitte des Raums sind anrührende Terrakottafiguren platziert: Eine Schwangere und Mütter, die eins sind mit sich und ihrem Kind.

„Einheit mit sich selbst“ sei eines ihrer Themen, das immer wieder auftauche, erzählt Anne Hermsen. Ansonsten spiegelt die Retrospektive ein von Veränderungen und immer neuen Impulsen geprägtes langes Leben. Bevor sie sich vor sieben Jahren räumlich verkleinerte und nach Fischerhude umzog, lebte Anne Hermsen lange auf einem riesigen Grundstück in Seebergen. „Ich habe mit der Natur gelebt, weniger mit Menschen“, sagt sie. Die persönliche Ungebundenheit pflegte sie in vielen Bereichen: Bilder, die ihr nicht mehr gefielen, übermalte sie; Techniken, die keine Herausforderungen mehr boten, ließ sie bleiben; Tanzpartner, die nicht mehr Schritt halten konnten, gab sie auf. Jedes Loslassen zeitigte überraschende Ergebnisse und bot Raum für neue Entdeckungen – beim künstlerischen Tun ebenso wie beim Tanzen: „Ich habe alles durchgetanzt, was es gibt, von Salsa über Tango bis zum Bauchtanz.“

„Anne Hermsen ist neugierig, vielseitig, wissbegierig, flexibel. Ein einmal eingeschlagener Weg ist nicht das Ende des Weges für sie“, sagt die Künstlerin Antke Bornemann über ihre langjährige Freundin. Wie Dinge, die nicht mehr Anne Hermsens Geschmack entsprechen, auf amüsante Art in eine neue Bestimmung entlassen werden, erlebte Antke Bornemann vor 13 Jahren live mit: Alte Aktzeichnungen wurden zu kleinen Schiffchen gefaltet und beim Segeln auf der Hamme von einem angeheuerten Torfboot aus zu Wasser gelassen. Mit dieser vergnüglichen Episode amüsierte Antke Bornemann die Gäste, als sie Ende April bei der Ausstellungseröffnung in Buthmanns Hof die Laudatio hielt und das Publikum in Anne Hermsens Werk einführte.

Die im Juli 1933 geborene Tochter einer betuchten Bremer Kaufmannsfamilie studierte als junge Frau vier Jahre an der staatlichen Kunstschule Bremen. Mit 23 Jahren erhielt Anne Hermsen ein Stipendium an der Rudolf Schaeffer School of Color and Design in San Francisco/USA. Fast ihr gesamtes Berufsleben war sie danach freiberuflich als Grafikdesignerin für Verlage und Werbeagenturen tätig. Nebenbei malte sie Ölbilder der bremischen Landschaft und vom Teufelsmoor. Ab 1973 zeichnete sie Kinderporträts mit Rötel und Bleistift. Diese Auftragsarbeiten machten sie bekannt. „Bestechend“ nannte Kunsthistoriker Dr. Urs Roeber einst „die entwaffnend treffend eingefangene Unbefangenheit der Modelle“. „Die Mütter wollten auch immer gemalt werden, aber das machte ich dann irgendwann nicht mehr, denn sie wollten immer nur schön sein“, hat Anne Hermsen später Antke Bornemann verraten.

Über Grafik, Pastell, Buntstifte und Ölfarben kam Anne Hermsen zur Keramik. Die Faszination für die unterschiedlichsten Materialien führte nach Antke Bornemanns Worten zu der Auseinandersetzung mit immer wieder neue Techniken. Anne Hermsen habe sich wiederholt den Vorwurf gefallen lassen müssen, keinen eigenen Stil entwickelt zu haben, dem sie treu geblieben wäre. Nun habe sie dies auch nicht sonderlich interessiert, habe die Künstlerin selbst mal dazu gesagt: Ausschlaggebend für das Entstehen ihrer Arbeiten sei vielmehr immer tatsächlich Erlebtes gewesen sowie „das Bestreben, die besondere Stimmung eines Augenblicks auf den Betrachter zu übertragen“.

Anne Hermsen genießt nach eigenen Worten „das Leben und das Glück, künstlerisch arbeiten zu können, als großes Privileg“. Und an manchem hält sie auch gerne fest – wie an der Jacke, die eine mittellose Mutter im Tausch gegen ein gezeichnetes Porträt ihres Sohnes vor 50 Jahren für sie gestrickt hat und die Teil von ihr geworden ist. Dieses „Denkmal für zwei unzertrennliche alte Häute“ bereichert als besonderes Exponat ihre Ausstellung an den letzten vier Öffnungstagen.

Letzte Gelegenheit Die Ölbilder, Zeichnungen und Plastiken, die einen kleinen Ausschnitt aus dem umfangreichen Werk der gerade 90 Jahre alt gewordenen Künstlerin Anne Hermsen abbilden, sind nur noch wenige Tage beim Fischerhuder Kunstverein in Buthmanns Hof zu sehen – die Ausstellung endet am 23. Juli. Gelegenheit zum Besuch besteht noch diese Woche am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr im Giebel für zeitgenössische Kunst in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2 in Fischerhude.