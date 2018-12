Anmeldezeit für Kita und Krippe startet nach Weihnachtsferien

Neun Einrichtungen stehen zur Auswahl

Ottersberg - Nach den Weihnachtsferien finden im Flecken Ottersberg die Anmeldewochen für das kommende Kindergartenjahr statt. Alle Kinder, die nach den Sommerferien 2019 in Kindergarten oder Krippe starten sollen, müssen in der Zeit zwischen dem 7. Januar und dem 1. Februar in den Einrichtungen angemeldet werden. Ab etwa Mitte März geben dann alle Häuser ihre Zusagen an die Eltern in die Post.