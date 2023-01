An Ottersberger Krippengebühren wird nicht gerüttelt

Politische Mehrheit hält Protesten zum Trotz an dem neuen Berechnungsmodell fest

+ © Charisius/dpa Die Betreuung von ein- und zweijährigen Krippenkindern in den Kitas im Flecken Ottersberg ist teurer geworden für die Eltern. Der Streit über das neue Gebührenmodell setzte sich jetzt im Sozialausschuss fort. © Charisius/dpa

Ottersberg – Seit Jahresbeginn zahlen Eltern, vor allem die mit höherem Einkommen, deutlich mehr für eine Betreuung ihrer Krippenkinder in den Kitas im Flecken Ottersberg. Das ist politisch gewollt, um die finanzielle Eigenbeteiligung der Eltern an den Krippenkosten von derzeit unter 15 auf wenigstens mehr als 20 Prozent zu steigern. Die von externen Beratern begleitete und von Elternprotesten flankierte Gebührenreform war ein langer Prozess im Rathaus – und an der Anfang Januar in Kraft getretenen neuen Satzung wird vorerst auch nicht mehr gerüttelt. Das bekräftigte die politische Mehrheit von CDU und FGBO mit ihrem Votum am Dienstagabend im Sozialausschuss des Gemeinderaes.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte mit Unterstützung der SPD im Sinne der „stark belasteten Eltern“ einen letzten Versuch unternommen, das neue Gebührenmodell wieder zu kippen. Der Grünen-Antrag auf Rückkehr zur alten Sozialstaffel und Einkommensberechnung – und dann „einfach eine Erhöhung für alle draufschlagen“, so der Vorschlag von Grünen-Sprecher Micha Recklies – fand jedoch keine Mehrheit. Die Vertreter von CDU und FGBO schlossen sich der Empfehlung der Gemeindeverwaltung an, jetzt erst mal Erfahrungen mit der neuen Berechnungsform zu sammeln und eine Anpassung, falls nötig, im Zuge der Gebührenaktualisierung ab August 2025 vorzunehmen.

Sprecherinnen der Elterninitiative machten in der Sitzung erneut ihren Ärger deutlich: „Hier entsteht etwas ganz Ungerechtes.“ Sie wüssten von Eltern, die wegen der erhöhten Gebühren die Anmeldungen für ihre ein- und zweijährigen Kinder zurückgezogen hätten, weil es sich unter diesen Voraussetzungen „nicht lohnt, wieder arbeiten zu gehen“, hieß es. Andere hätten Betreuungsstunden reduziert, um Geld zu sparen.

In einer laufenden Online-Unterschriftensammlung fordern die Eltern die Deckelung der Krippengebühren bei 400 Euro monatlich für acht Stunden werktägliche Betreuung. Laut neuer Gebührentabelle liegt der reale Spitzensatz in der höchsten von neun Einkommensstufen derzeit bei 728 Euro. Bürgermeister Tim Willy Weber erntete in der jetzigen Debatte Unmut für seinen Einwurf, dass es für manche Kinder auch förderlich sein könne, statt acht nur fünf Stunden in der Krippe zu sein.

Die subjektive Betrachtungsweise liegt in der Natur der Sache und setzte sich in der politischen Diskussion fort. Ob Eltern höhere Gebühren für die in Anspruch genommene teure Dienstleistung nicht tragen können oder nicht wollen, ließ sich dabei genauso wenig verifizieren wie die Annahme von SPD-Fraktionschefin Gabriele Könnecke, die Gemeinde entziehe dem Arbeitsmarkt Fachkräfte, wenn Frauen wegen der Krippenkosten zu Hause bleiben und ihre Kinder selber betreuen würden. Zumindest bis die Kleinen drei Jahre alt werden und ab diesem Zeitpunkt der Kita-Besuch kostenlos für sie ist.

SPD und Grüne waren sich einig: „Wir sind nicht gegen Beitragserhöhungen, aber nicht in diesem Maße“, sagte Könnecke mit Blick auf die laut Statistik 15 von 68 Familien in den drei kommunalen Kitas, für die sich die Krippengebühren um mehr als 100 Prozent erhöht haben. „Das trifft Eltern, die beide arbeiten, die viel arbeiten und jetzt dafür bestraft werden“, meinte Recklies.

Für 25 der besagten 68 Eltern haben sich die Beiträge laut Tabelle der Verwaltung um bis zu 20 Prozent und für 16 Eltern um bis zu 40 Prozent erhöht. Entsprechende Entwicklungszahlen lagen für die Kitas der kirchlichen und freien Träger nicht vor. Deren Vertreterinnen bestätigten jedoch, dass auch in ihren Einrichtungen Eltern Betreuungsstunden reduziert hätten. Als weitere Auswirkung der Gebührenerhöhung nannte Angela Günther-Sogorski, Leiterin der kommunalen Kita Quelkhorn, eine „drastisch veränderte Anmeldesituation“ für das neue Kindergartenjahr ab Sommer. Ihre 27 Krippenplätze würden wohl nicht voll belegt, mutmaßte Günther-Sogorski. Eltern wie Kolleginnen seien angespannt: „Die Krippenarbeit bröckelt.“

„Wir waren uns einig, dass eine Strukturveränderung in der Gebührenordnung richtig ist“, erinnerte Stefan Bachmann (FGBO). Dass die Gemeinde allein für 68 kommunale Krippenplätze jährlich 1,4 Millionen Euro ausgebe, beinhalte auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler. „Eine gleichmäßige Gebührenerhöhung für alle haben wir aber damals abgelehnt – auch mit den Stimmen der Grünen –, weil es sozial ungerecht wäre“, ergänzte Verwaltungschef Weber an die Adresse von Grünen-Sprecher Recklies.

Das erklärte Ziel der Gebührenreform, unter stärkerer Belastung vor allem der höheren Einkommen (rund 70 000 Euro und mehr) künftig 26 Prozent der Krippenkosten durch Elternbeiträge zu decken, wird 2023 dennoch verfehlt: Bei 1,48 Millionen Euro Kosten allein für die drei kommunalen Krippen, davon der allergrößte Teil Personalkosten, und erwarteten 291. 000 Euro an Elternbeiträgen liege der Deckungsgrad bei knapp unter 20 Prozent, wie Christian Heinrich, Finanzressortchef der Verwaltung, vorrechnete. Die restlichen mehr als 80 Prozent finanzieren Gemeinde, Kreis und Land aus öffentlichen Geldern. 2022 haben die Elternbeiträge Heinrichs vorläufigem Rechnungsergebnis zufolge gut 14 Prozent der Krippenkosten gedeckt.