Sechs Verletzte bei Abbiegeunfall: Auch Baby und Kleinkind betroffen

Von: Marvin Köhnken, Sabine Elling

Bei einem Unfall in Posthausen waren auch zwei kleine Kinder betroffen. Ein Fahrer hatte an der Autobahnabfahrt ein vorfahrtberechtigtes Auto übersehen.

Posthausen – Ein schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Posthausen überschattete den Feierabendverkehr am frühen Mittwochabend. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Rettungsdiensten wurden sechs Personen verletzt, davon mehrere schwer. Auch Kinder befinden sich den Angaben zufolge unter den Opfern.

Als Auslöser kommt den Einschätzungen zufolge ein Fahrfehler infrage. Ein Mitsubishi-Fahrer war am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn 1 vom Bremer Kreuz aus kommend in Richtung Hamburg unterwegs. An der Anschlussstelle Posthausen fuhr das Fahrzeug ab. Am Ende der Ausfahrt wollte der Fahrer nach links in Richtung Einkaufszentrum Dodenhof abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden Skoda.

Sechs Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag an der Autobahn-Anschlussstelle in Posthausen. © Kai Moorschlatt/ Nord-West-Media

Der Kleinwagen wurde von dem Skoda getroffen. Dadurch schleuderte der Mitsubishi herum und blieb an einer Leitplanke stehen. Fünf Personen wurden in dem Fahrzeug teils schwer verletzt. Darunter ein Kleinkind und ein Baby, die Kinder zum Glück, so eine erste Einschätzung, nur leicht.

Unfall bei A1 in Posthausen führt zu Sperrung der Auffahrt

Da eine Person zusätzlich auch noch eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr gerufen. Die ehrenamtlichen Helfer schnitten die Person mit hydraulischem Gerät aus dem völlig demolierten Kleinwagen. Der Fahrer im Skoda saß alleine in seinem Fahrzeug. Er gilt ebenfalls als verletzt.

Bei dem Unfall in Posthausen wurden die beteiligten Fahrzeuge schwer beschädigt. © Kai Moorschlatt/ Nord-West-Media

Die Anschlussstelle bei Posthausen war komplett gesperrt. Die Aufräum- und Bergearbeiten dauerten bis in den Mittwochabend hinein an. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Korrektur: In einer ersten Version dieses Artikels haben wir die beiden beteiligten Autos vertauscht. Nicht der Skoda, sondern der MItsubishi kam von der A1 und nahm dem Skoda die Vorfahrt.