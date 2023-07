Tritt in die Pedale: 43. Volksradfahren des TSV Ottersberg steht an

Von: Nina Baucke

Teilen

Wie schon in den vergangenen Jahren werden sich auch in diesem Jahr wieder etliche Ottersberger auf ihr Fahrrad schwingen. © Woelki

Das 43. Volksradfahren in Ottersberg steht an: Am 27. August geht es auf eine 23,5 Kilometer lange Strecke durch den Flecken.

Ottersberg – Nur noch einen Monat, dann schwingt sich Ottersberg wieder zu einer besonderen Fahrradtour auf den Sattel: Denn am Sonntag, 27. August, steigt das nächste Volksradfahren des TSV Ottersberg. Das 43., „denn selbst in Corona-Zeiten haben wir nicht ausgesetzt“, sagt Rudolf Mantke vom TSV Ottersberg, der zum Organisationsteam gehört. Zwischen 9 und 10 Uhr begeben sich die Teilnehmer auf eine Strecke, die die Gesamtlänge von etwa 23,5 Kilometern hat. „Und da suchen wir uns jedes Mal eine andere“, so Mantke.

In diesem Jahr führt die Strecke vom Ottersberger Rathaus in Richtung Friedhof und Otterstedt, von dort geht es weiter in Richtung Westen bis Wallbrück. Dort queren die Fahrradfahrer die Straße und fahren Richtung Modersohn-Museum. Dann geht es Richtung Köbens und von dort weiter nach Bassen, wo sie erneut über die Hauptstraße an der Ampel auf die andere Straßenseite wechseln. Über Egypten und Ottersberg-Bahnhof geht es dann zurück zum Rathausplatz.

Wir nehmen keine Zeiten, es soll für alle ein Familienausflug sein.

Maximal 25 Kilometer ist die Vorgabe für die Route, „einfach, damit alle, Kinder wie ältere Mitfahrer, die Tour auch ohne E-Bike schaffen“, macht Mantke deutlich. Dabei achtet er vor allem darauf, dass die Strecke hauptsächlich entlang von Wegen entfernt von Land- und Kreisstraßen führt. „Allein, weil bereits der Aufwand, die Übergänge zu sichern, größer ist“, weiß er. Im Fall der aktuellen Route müssen die Teilnehmer lediglich in Wallbrück eine Straße queren, das wird dann von der Feuerwehr begleitet. An weiteren Querungen sind immer eine Ampel oder ein Zebrastreifen an der Straße, sodass für die Sicherheit gesorgt ist. Zudem steht die Mannschaft vom Ottersberger Roten Kreuz bei eventuellen Problemen vor Ort in Bereitschaft.

Diese Umsicht kommt an, die Organisatoren rechnen mit etwa 300 Teilnehmern im Alter zwischen 4 und 86 Jahren, die am 27. August mit dabei sind. „Der Strecke ist mit 23,5 Kilometern so gewählt, dass die jüngsten oder die ältesten Teilnehmer etwas für ihre Gesundheit tun können“, erklärt Mantke. „Wir nehmen keine Zeiten, es soll für alle ein Familienausflug sein.“ Dazu organisiert die Montagsgruppe ein Begleitprogramm: Es gibt Knobeln um Mettwürste, eine Spielestation, und auch etwas zu essen und zu trinken wird dann bereitstehen, darunter Wurst und Pommes zum Ausklang nach der Tour.

Registrierungspflicht vor dem Start

Für die Teilnehmer besteht allerdings beim Start auf dem Rathausplatz die Pflicht, sich zu registrieren. Dafür können der Streckenplan und die Anmeldekarten auch vorher von der Internetseite des Vereins, www.tsv-ottersberg.de und dort unter „Turnen“, ausgedruckt werden. „Die Anmeldekarten müssen aus Gründen des Versicherungsschutzes ausgefüllt werden“, heißt es seitens des Vereins. Eine Vereinsmitgliedschaft ist allerdings nicht erforderlich. Vor Ort legen die Teilnehmer ihre Karten dann in die bereitgestellten Sammelboxen. Die Streckenkarten für die Orientierung liegen zur freien Verfügung aus. „Aber wir werden dann die Strecke auch so ausgeschildert haben, dass man sich nicht verfahren kann“, sichert Mantke zu. Dafür sind er und das Team an dem Tag bereits um 6 Uhr auf den Beinen. „Außerdem haben wir ein Begleitfahrzeug, das die Markierungen kontrolliert – nicht, dass da jemand ein Schild entfernt oder gedreht hat.“

Beim TSV Ottersberg erteilen Mantke telefonisch unter 04205 / 31 93 66 und Jörn Becker unter 04293 / 14 85 weitere Informationen. Mantke ist zudem per E-Mail an rudolf.mantke@t-online.de erreichbar.