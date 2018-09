Bildkalender mit historischen Ansichten aus Fischerhude zu kaufen

Fischerhude - Eisläufer auf dem Mühlenstreek begleiten die Betrachter durch den Januar, mit der Heuernte geht es durch den Juni, mit den Torfstechern durch den August, und den November verzaubert eine Bootsfahrt in eigentümlich gedämpfter Stimmung anno 1904... – einen Bildkalender mit historischen Ansichten aus Fischerhude und seiner wiesen- und wasserreichen Landschaft zu füllen, dürfte nicht schwergefallen sein. Für das Jahr 2019 legt die Kalender-Manufaktur Verden nun einen solchen Bildkalender vor.

Die wundervollen Motive fielen Designerin Claudia Telle von der Kalender-Manufaktur beim Stöbern in dem von Hans Blanken geführten Fischerhuder Ortsarchiv sozusagen in den Schoß. Mit dem Einverständnis und in Zusammenarbeit mit der Stiftung Heimathaus Irmintraut, unter deren Dach das Ortsarchiv verwaltet wird, wählte die Kalender-Macherin insgesamt 18 historische Schwarz-weiß-Fotografien aus, die die zwölf Kalenderblätter und das Deckblatt schmücken.

Neben idyllischen Landschaftsaufnahmen mit Kühen und Pferden auf unendlich scheinenden Wümmewiesen sind Heubauern und Torfstecher aus längst vergangener Zeit bei der Arbeit zu sehen. Manchmal stehen in Fischerhude bekannte Namen unter den Bildern: Hinrich Blanken mäht mit seinen Ackergäulen Korn am Quelkhorner Berg; die Jungen Christian und Johannes Rohmeyer staken mit Jürgen und Georg Blohm auf der Wümme. Leider fehlen unter diesen und anderen historischen Aufnahmen Angaben zum Entstehungsjahr – nicht so allerdings unter dem Reigentanz „Deutscher Mädel“ auf dem Eichhof 1936.

Ein besonderes Zeitzeugnis, aber auch ohne Jahreszahl, ist die Fotografie vom Bau der Brücke bei der Wassermühle. Und dass es in Fischerhude schon vor dem Zweiten Weltkrieg kamerabewehrte Touristen im Schlepptau einer Gästeführerin gab, belegt die auf der Landstraße vor Bellmann abgelichtete Reisegruppe.

Einige der Kalendermotive kennen die Fischerhuder aus Büchern und Ausstellungen, andere dürften sie überraschen. Auf jeden Fall ist das Druckwerk als Wandschmuck ein gelungener Begleiter durch das kommende Jahr und eine hübsche Geschenkidee für alte wie neue Fischerhuder und für Liebhaber des Wümmedorfs. Dass das filigrane Kalendarium am unteren Rand der Blätter angesichts der zauberhaften Bildfülle nur eine Nebenrolle spielt, ist bei Kalendern dieser Art eigentlich klar.

Der Fischerhuder Bildkalender für 2019 hat DIN A3-Format, kostet 18 Euro und ist ab sofort erhältlich in der Buchhandlung Froben in Ottersberg und in Brünings Scheune in Fischerhude.

Die Manufaktur in Verden ist auf die Herstellung von Ortskalendern mit historischem Bildmaterial spezialisiert. Auch der jährlich erscheinende Ottersberger Bildkalender wird seit vielen Jahren im „Haus der Werbung“, dem die Manufaktur angehört, gefertigt. Die Kalender werden nach Worten von Claudia Telle im Digitaldruck gedruckt und in Handarbeit weiterverarbeitet, so dass jederzeit auch einzelne Exemplare nachbestellt werden können. J pee