Ideen für die Dorfregion Wümmewelten

Von: Nina Baucke

In der Dorfregion Wümmewelten sehen (v.l.) Regionalmanager Marcel Bonse, Siegfried Dierken vom Amt für regionale Landesentwicklung, Ottersbergs Bürgermeister Tim Willy Weber, Posthausens Ortsbürgermeister Reiner Sterna und Christiane Sell-Greiser vom Regionalmanagement viele Chancen für gemeinsame Initiativen des Ortsteils Ottersberg-Bahnhof, der Ortschaft Posthausen und der Gemeinde Hellwege. © Baucke

Ottersberg – Treffpunkte für Jung und Alt installieren, Mobilitätskonzepte neu denken und überhaupt mehr Lebensqualität im ländlichen Raum schaffen: Bei diesem Vorhaben wollen die Ortschaften Ottersberg-Bahnhof, Posthausen und die benachbarte Gemeinde Hellwege über die Kreisgrenze hinweg an einem Strang ziehen. Als Dorfregion Wümmewelten reichten die drei Orte jetzt einen gemeinsamen Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen beim Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg ein. Die Überreichung der Antragsunterlagen an Dezernent Siegfried Dierken erfolgte am Freitag im Ottersberger Rathaus.

„Ich dachte erst, es wird schwierig, einen Namen für die Region zu finden“, bemerkt Tim Willy Weber, Bürgermeister des Fleckens Ottersberg, bei der offiziellen Antragsübergabe mit einem Lachen. „Und dann war es auch noch ein Neubürger aus Ottersberg-Bahnhof, der auf die Idee kam: die Wümme als verbindendes Element und mit ,Welten‘ kommt dann noch weltläufige Atmosphäre dazu“, erläutert Weber.

Den Schritt zur Dorfregion waren Ottersberg-Bahnhof und Posthausen im Landkreis Verden schon vor Längerem angegangen. Schnell war klar: Hellwege als Teil des Landkreises Rotenburg sollte mit ins Boot. „Wir stehen schon lange in gutem Kontakt mit der Ortschaft Posthausen, aber über die Initiative von dort waren wir überrascht“, sagt Wolfgang Harling, Bürgermeister der Gemeinde Hellwege. „Aber für uns ist das auf jeden Fall eine Chance – beispielsweise für die Innenentwicklung des Dorfes.“ Es seien sehr fruchtbare Gespräche gewesen, betont auch Weber. „Der Austauschprozess hat auf dieser Ebene schon viel Spaß gemacht.“

Die Art und Weise lobt auch Reiner Sterna, Ortsbürgermeister von Posthausen: „Bei den Sitzungen saßen die Bürger aus allen drei Orten von Anfang an gemischt an den Tischen.“ Die Runde lotete Probleme und Potenziale aller drei Dörfer aus, und in einer Bürgerversammlung Ende Juni legte sie die Schwerpunkte für die Antragstellung fest. „Gerade, dass mit Hellwege eine Gemeinde von der anderen Seite der Kreisgrenze dabei ist, ist eine schöne Sache“, so Sterna.

Auch für Siegfried Dierken vom Amt für regionale Landesentwicklung ist vor allem das ein bedeutender Faktor: „Das Land Niedersachsen freut sich immer, wenn Kommunen an Perspektiven arbeiten – vor allem, wenn sie über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Denn ohne das lassen sich Herausforderungen im ländlichen Raum kaum mehr bewältigen.“ Ein weiterer Reiz liegt für Dierken in der Zusammensetzung der drei Dörfer: Hellwege als klassisches Dorf mit einem Ortskern, Posthausen mit seinen verstreuten Hofstellen und Ottersberg-Bahnhof als eher neue Siedlung. „Aber alle diese Ortschaften leben von Moderatoren und Kümmerern – und wenn man dafür Menschen gewinnen kann, ist das genauso wichtig wie Fördermittel“, sagt Dierken. Gerade das ist auch für Christiane Sell-Greiser vom Regionalmanagement ein wichtiger Punkt: „Es geht bei der Dorfregion auch um nicht-investive Projekte, wie zum Beispiel das Zusammenwachsen der drei Ortschaften.“

Ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist Mobilität, auch da will die Dorfregion künftig gemeinsam nach Lösungen suchen. „Gerade, dass wir nun gemeinsam diesen Weg gehen, ist sehr hilfreich“, so Hellweges Bürgermeister Harling.

Bereits angedacht sind Treffpunkte, dafür hat die Dorfregion das Schützenhaus in Ottersberg-Bahnhof, das Heimathaus in Posthausen und das Heimat- und Kulturhaus in Hellwege ins Visier genommen. Dass schon mit Wümmewelten ein Name feststeht und auch schon konkrete Projekte auf dem Weg in die Pipeline sind, kann der Dorfregion zugute kommen, wenn es um einen weiteren Prozess geht: Denn die EU-geförderte Gesundregion Wümme-Wieste-Niede-

rung kann wieder zu einer Leader-Region werden. „Dadurch sind dann auch weitere Synergien möglich“, denkt Dierken voraus.

Im Frühjahr 2023 soll die Entscheidung fallen, ob die Wümmewelten in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden. Doch egal, wie die Entscheidung ausgeht: „Bleiben Sie am Ball“, appelliert Dierken. „Wenn es eine nachhaltige Substanz hat, und darum ist mir nicht bange, dann ist auch ein längerer Atem da.“